La línea de primeros auxilios psicológicos tuvo 153 llamados en su primer mes

La línea de primeros auxilios psicológicos, implementada por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba ante la situación de pandemia, recibió 153 llamadas durante su primer mes de funcionamiento.

Así se desprende del primer informe de gestión de la línea telefónica PAP (primeros auxilios psicológicos), el cual además arrojó que el motivo de consulta mayoritario se refirió a consultas de malestar físico y/o emocional. Del total de llamadas, 109 llamadas fueron por este motivo.

Asimismo, el porcentaje mayoritario de llamadas provinieron de la ciudad de Córdoba, y en su mayoría de personas de género femenino (70.6%).

Las consultas, específicas, por aislamiento social obligatorio fueron 29, y por Covid-19 se recibieron dos solicitando información. Además, un 41.8 % de las y los consultantes contaba con un diagnóstico previo de salud mental o afección neurológica.

En tanto, el Colegio también informó que la línea recibió consultas por violencia e ideación de suicidios. Al respecto, los y las profesionales detallaron que la mayor parte de los pensamientos suicidas se tienen en momentos de intenso dolor y sufrimiento emocional.

Un 9.7% Sobre un total de 124 consultantes que refirieron o manifestaron haber tenido ideaciones suicidas , en tanto un 8.1% hicieron mención a intentos de suicidios. El resto, un 82.3% de la población de consultantes no tuvo ni una ni otro.

"El individuo siente que independientemente de lo que haga no va a poder modificar el motivo de su sufrimiento. No se siente capaz de dar con la solución, sino que se siente impotente y en ausencia de todo control. La persona con estos pensamientos pierde tiende a padecer una honda sensación de desesperanza. Por lo general la idea subyacente, el objetivo que se busca en sí con la ideación suicida no es la de acabar con la propia vida en sí mismo, sino terminar con dicho estado de dolor e indefensión", explicaron.

Otros datos que se desprenden son que un 18.3% sobre igual número de consultantes presentarían situaciones de violencia o abuso, mientras que el 81.8% restante no.

Y que de la población consultante el 65.3% terminó el nivel secundario de estudios, el 17.8% finalizó su carrera terciaria o universitaria, y un 16.8% no la completó aún.

En tanto el Colegio de Psicólogas y Psicólogos informó que continúa en funcionamiento de la “Línea para primeros auxilios psicológicos" en el marco de la pandemia de Coronavirus.

"El servicio de diálogo permite realizar la primera escucha telefónica a personas que estén atravesando crisis emocionales y que requieran la intervención de un profesional de psicología", destacaron.

Se trata de un servicio profesional gratuito y confidencial para toda la comunidad de la Provincia de Córdoba. El servicio de diálogo directo de primeros auxilios e intervención en crisis se realiza por medio de la línea telefónica 351-5707170 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. El costo del llamado es el mismo costo que cualquier llamada, no se abona ningún extra por comunicarse la línea de emergencia.