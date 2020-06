El Gobierno dio marcha atrás con la puesta en marcha de los vuelos de cabotaje

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anticipó este martes que la reanudación de los vuelos de cabotaje, que estaba prevista para el 15 de julio, se postergará debido al incremento de la cantidad de contagios que se registraron en los últimos días en el país.

"Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias, eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de las provincias vayan aumentando", sostuvo el funcionario, a la vez que señaló que "el protocolo está listo”.

"Esperábamos ponerlo en funcionamiento a mediados de julio, esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de Covid-19, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias", lamentó en declaraciones a Futurock.

Por otra parte, remarcó que algunos gobernadores “tienen temor” a la vuelta de esta actividad y sus consecuencias sanitarias, por lo que se está evaluando un mejor escenario.

"Estamos en un momento excepcional, lo que queremos hacer es proteger a la gente. Por eso le seguimos pidiendo un esfuerzo”, completó.