A dos meses del femicidio de Cecilia Basaldúa, se renueva el pedido de justicia

Cecilia Basaldúa desapareció el 5 de abril en Capilla del Monte. La mujer de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había arribado a esa localidad persiguiendo un sueño: escribir un libro que refleje las vivencias recopiladas durante los viajes que realizó alrededor del mundo.

Después de 20 días de rastrillajes y búsquedas, su cuerpo fue hallado, en un sector rural de difícil acceso cerca de un basural, y con claros signos de violencia física.

A dos meses de aquel 25 de abril, su familia, amistades y diferentes organizaciones sociales renovaron este jueves el pedido de esclarecimiento de la causa que permita acercarse a la verdad sobre el femicidio de Cecilia.

Su papá, Daniel, afirmó que la investigación se encuentra estancada. “Ya es hora de que se comience a saber lo que sucedió. Hay algo que se escapó. Yo no tuve a mi hija para festejar el Día del Padre”, remarcó.

En diálogo con FM 97.7 Live, afirmó que seguirán trabajando para que se haga justicia y se llegue a la verdad: “Es lo único que nos queda, a ella ya no la tenemos. Queremos saber quienes son los responsables. Tendrán que aparecer las pruebas de lo sucedido”.

Por su parte, la abogada de la familia de Cecilia, Daniela Pavón, indicó que se obtuvieron respuestas en torno a las pericias que se realizaron en la investigación y que esto fue confirmado por los peritos de control de la defensa.

“Me reuní con la fiscal y hablamos sobre la causa, y nos pusimos a disposición de ella. Confiamos en que vamos a trabajar en conjunto para buscar la verdad. Creemos que hay información que no se ha tenido en cuenta”, sostuvo la letrada a la emisora.

Y agregó: “Hemos pedido información ampliatoria sobre diferentes elementos que nos permitan trabajar en la investigación y estamos a la espera de ese resultado. Todavía no hay resultados de ADN finales, sólo pruebas parciales”.

Cabe recordar que por el femicidio de Cecilia, se encuentra imputado y detenido Lucas Bustos de 23 años.

“A dos meses de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia Basaldúa, seguimos sin saber cuál de todas las hipótesis puede ser la más real de lo sucedido, debido a las contradicciones que van surgiendo. Un caso llevado de forma muy lenta, respuestas que no llegan, y las fuerzas policiales y judiciales que no responden en la medida en que deberían (...) Ex jugadora de la Selección Argentina de Hockey sobre hielo, cinturón negro de taekwondo, artesana, hija, hermana, tía, amiga, eso era Cecilia y le cortaron las alas. Exigimos verdad y justicia”, manifestaron diferentes organizaciones sociales a través de las redes a la espera de que el pedido de justicia por el crimen de Cecilia sea escuchado.

