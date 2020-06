Prioridades: “Por qué los shoppings sí y las ferias agroecológicas no"

“Qué pondrá sobre la mesa el Gobernador a la hora de comer, qué alimentos guarda Juan Schiaretti en su heladera y los consume cuando tiene hambre?”, la pregunta podría quedar resonando en el aire pero Gabriela Truyol, una de las voceras de la Feria Agroecológica de Córdoba que funciona en Ciudad Universitaria echa luz: “Nos consta que tanto el Gobernador como otros políticos consumen productos agroecológicos, incluso ellos mismos lo han contado”. Y ahora lo que queda flotando en el aire, es ¿cuál será el argumento honesto del Gobierno provincial para negar la habilitación a las ferias agroecológicas, justamente cuando lo que venden son productos que contribuyen a esa barrera contra las enfermedades y además, llevan semanas dialogando y trabajando en un protocolo ajustados y producido interdisciplinariamente?”.

El anuncio del viernes, en conferencia de prensa por el propio Gobernador y el ministro de Salud Diego Cardozo, de habilitar la apertura de shoppings, agencias de viajes y de publicidad despertó indignación entre los pequeños productores, que desde hace semanas dialogan para implementar un protocolo diseñado por ellos mismos, que según denuncian, “fue utilizado para aplicarlo en la habilitación de shoppings” pero dejando afuera el comercio de los alimentos agroecológicos que por las vuelteretas en las prioridades de la flexibilización de la cuarentena, el tecnicismo de “feria” los agrupó en otro sector, desconociendo que son un servicio esencial.

“Nos sentimos burlados, se nos rieron en la cara porque hubo una información que lo hicieron con nuestro propio protocolo, algo que nos llevó semanas armar. Fue parte de discusión interna de los grupos de la feria, con asesoramiento de técnicos, diseño de planos y todo, que se presentó ante el Gobierno y después con eso mismo, ellos abrieron los shoppings. Entonces nos preguntamos por qué los shoppings sí fueron habilitados y las ferias agroecológicas no. Es fuerte y además, es un maltrato hacia los que producimos alimentos sanos”, dice Truyol y agrega: “Si la Provincia no nos acompaña y no revisa nuestra situación, iremos por Nación pero nos tienen que dar una respuesta, porque alguien tiene que responder con argumentos lógicos por qué una feria de alimentos, algo esencial no se puede llevar adelante. Hemos presentamos un protocolo con un vallado, en una zona específica, que implica traslado de la feria incluso, donde el ingreso sea controlado, con puestos de cuidado y nos ignoran”.

Son más de 80 familias productoras, que trabajan en la feria del ‘bosquecito de la UNC’ entre los que hay, lo que se conoce como “productos farmacias”, es decir, puestos que comercializan productos específicos para contrarrestar ciertas patologías como el celiaquismo, la diabetes, o deficiencias que necesitan de dietas específicas. “La feria ha hecho un enorme esfuerzo logístico para coordinar la entrega de lo que produce, pero hay zonas a las que no logramos llegar, sin contar que hay productores que están en las sierras y la falta de movilidad, sumado al paro de interurbanos, los ha dejado en una situación muy complicada”, dice la vocera de la feria y agrega que “corre riesgo la producción de frutas y verduras agroeco de primavera y verano” dada la situación económica que atraviesan algunos productores.

Detrás de la venta de los productos agroecológicos, hay más de 80 familias productoras que en este momento no pueden comercializar de manera accesible sus productos. Foto: Feria Agroecológica de Córdoba.

Alimentos para prevenir

Si se habla de estrategias preventivas contra el contagio de coronavirus, los alimentos agroecológicos cumplen una función muy importante en eso, es decir, desarrollar las defensas de nuestro organismo a través del valor nutricional que tiene eso, porque es un "alimento real". No está trasgredido desde su proceso base, desde la semilla y ni del florecimiento tampoco. “No tienen ningún tóxico que altere los componentes naturales de la planta. Entonces ahí hay algo clave, se está consumiendo un alimento real, que aporta. La naranja que es agroeco de por sí tiene toda la vitamina C que debe tener una naranja pero en una que es transgénica, o está ultra fumigada, ese aporte nutricional baja, son muy escasos”, expresa Truyol.

Desde la Feria Agroecológica de Córdoba plantean que en este contexto es necesario trabajar más a partir de la prevención. No está claro socialmente, cómo prevenimos el coronavirus desde adentro, “cómo trabajamos en nuestro cuerpo”, indican. Porque si uno está bien alimentado, con “alimentos reales”, es posible prevenir enfermedades. Además, de que el valor de estos alimentos es que son soberanos, ya que “dependen más de una economía de tipo horizontal, es un trabajo digno, justo y todo eso hace a la calidad del producto que se consume”.

El planteo no es trivial, más de 10.000 personas solicitaron en Córdoba la apertura de las ferias agrocológicas, tras lanzarse la campaña los días previos, para que se habilite la comercialización de los productos.

“Desde que nos comunicamos empezamos un diálogo con el Gobierno a través de la Subsecretaría de Agricultura familiar de la Provincia. Nosotros lo hicimos con un antecedente correntino donde ahí se desarrollaba con total normalidad la feria agroeco porque es actividad esencial y que también sucedía lo mismo en Misiones en Jujuy”, cuenta Ani, quien trabaja en el nodo Güemes y ayuda también con la lógista de las ventas durante la cuarentena.

Desde las primera semanas de cuarentena, desde la feria trabajaron en un protocolo propio referenciándose con las experiencias en otras provincias del país.

La semana pasada, desde la organización de la feria se sacó un comunicado trazando el recorrido de gestiones que hicieron desde el inicio de la pandemia. Hubo contacto con la Universidad, la Provincia, la Municipalidad y todo a la espera de que el COE los habilitara pero sólo hubo mucho diálogo y el ‘vamos a ver’”. El protocolo que presentaron sirvió también de modelo para la habilitación de la feria de Río Ceballos que este sábado volvió a estar activa.

“Sabemos que los supermercados permanecieron abiertos durante todo el periodo de aislamiento, siendo estos, superficies cerradas de mayor riesgo que presentan mayores instancias y superficies de contacto y potencial contagio, ni adentrarnos siquiera en la calidad de los “alimentos” que allí se comercializan (…) Pertenecemos a la agricultura familiar por ser familias productoras de pequeña y mediana escala (producción de alimentos frescos, de proximidad y de primera necesidad), y esta situación nos coloca en una mayor vulnerabilidad económica, poniendo en riesgo nuestra estructura productiva y de autoabastecimiento que hace 10 años venimos tejiendo paso a paso”, indica el comunicado publicado la semana pasada.

Desde la feria precisaron que en los barrios de la ciudad hay pequeñas ferias que responden a las demandas de los vecinos sobre estos productos y no se atiende a organizar de manera segura el acceso a los mismos. “Esto deja ver de que la agricultura familiar o las otras formas de economía para el Estado provincial no son importantes, porque está priorizando una lógica y consumo que es bastante capitalista”, explican desde la feria y cierran: “El Estado no está ayudando a quienes menos acceso tienen. La alimentación saludable es un derecho y se está negando”.

