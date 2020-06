De a uno, tres lanzamientos cordobeses para este fin de semana

Pese al aislamiento y la imposibilidad de reunirse a grabar y a trabajar en nuevas obras del modo tradicional, las novedades musicales cordobesas se han mantenido constante a lo largo de todos estos meses. Este viernes, tres nuevos singles fueron presentados en sociedad: Revuelta, de los Toch; Felino, de Nauel; y Es ahora, el debut de Clara Agüero.

Revuelta - Toch

"Afuera se vuelve insoportable, pero adentro no parece estar mejor", dice la canción presentada por el trío integrado por los hermanos Juan Pablo y Andrés Theaux y Martín Elena. Parece una oda al aislamiento, pero en realidad no lo es y, según el cristal con el que se lo decida observar, podría significar todo lo contrario. Se trata de un tema nacido durante la gira europea que el trío llevó a cabo en la segunda parte del 2019 y, en cierto modo, logra recuperar el sonido clásico con el que la banda fue conquistando escenarios el viejo continente en los comienzos de la segunda década del siglo XXI. "No pienses que es demasiado tarde, todavía podemos intentarlo, vamos a cantarle a la libertad", dicen en el single que fue grabado en marzo de este 2020 en Estudio Islandia, a cargo de Seba Palacios, y mezclado por Juan García en México.

Felino - Nauel

El riotercerense profundiza su incursión en los denominados géneros urbanos con el segundo lanzamiento en este 2020 en el que empieza a dejar atrás su último disco Dejar de Perseguir (2009). Si en Bien, la canción lanzada a comienzos del aislamiento, la relación entre la canción pop más clásica se empezaba a coquetear los con ritmos de raíz afroamericana que parecen dominar la industria musical de los últimos años, Felino descubre el porvenir de un modo transparente y confirma el nuevo perfil de Nauel que, trabajando junto a Bernardo Ferrón, seguirá produciendo novedades en esa clave a lo largo de este 2020. Un posdata destacado para el video que acompaña el lanzamiento, dirigido Jonatan Magario, que dibuja una postal recurrente en estos tiempos de pandemia (y no tan tiempos de pandemia) y encuentra su base argumental en la comunicación vía dispositivos.

Es hoy - Clara Agüero

Pampeana de nacimiento, radicada en Córdoba desde hace casi una década, Clara comienza a mostrar las canciones de su primer proyecto solista, que trabaja a la par de Nahuel Barbero, una de las mitades de Hipnótica. Es ahora es la primera de esas canciones que, según la propia artista "nacen desde la intimidad de la voz y el piano para luego ir creciendo y terminar por convertirse en una conjunción que fusiona el R&B, con el popo y el soul".

