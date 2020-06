Herrera solicitó respuestas a Campana y a AFA: "Nos cortan las piernas"

El arquero y referente de Talleres, Guido Herrera, expresó este lunes su bronca por la imposibilidad de ir a entrenarse al predio del club de forma individual, a raíz de las directivas de la AFA, por el riesgo que implica la pandemia de coronavirus. A pesar de que Córdoba tiene mayor control de la situación, lo mismo no están autorizados a entrenar.

En ese sentido, Herrera cuestionó a AFA y también suplicó la chance de hacerlo mediante un pedido ante Héctor Campana, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, en declaraciones al programa "Sportia".

"Falta una charla entre un dirigente y un referente de cada club con el Gobierno de Córdoba. En este caso está el "Pichi" Campana que fue jugador profesional y debe entender mejor que nadie que un deportista de alto rendimiento no puede estar encerrado cuatro meses esperando para volver. Es simple, qué diferencia hay entre ir a correr a un parque o a la costanera donde está lleno de gente y hacerlo en tu predio en el que estás solo y tenés ocho canchas disponibles", comentó Herrera, buscando respuestas del propio "Pichi".

Guido #Herrera fue duro sobre las restricciones para volver a entrenar y tuvo palabras para el Gobierno y Pichi #Campana ⚽️😱: "Nos están cortando las piernas"https://t.co/l7VtTCmOoZ pic.twitter.com/X0dVErHmhb — Canal Showsport (@ShowsportCanal) June 16, 2020

"Creo que es una locura y ya te pasa a dar bronca porque nos están cortando las piernas porque no podemos hacer nuestro trabajo. Ya pasó un tiempo bastante largo. Cuando ves que algunos deportes ya empezaron y la gente sale a correr a cierta hora por el parque, y a un jugador que vive de esto no lo dejan ir a su predio, me parece una locura. Espero que esto se reevalúe y tomen las decisiones correctas. Solo queremos entrenar y poder cumplir nuestro trabajo", agregó el golero albiazul.

Para cerrar, defendió su postura diciendo: "Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos diciendo que queremos ir de forma individual, sin cruzarnos con nadie en diferentes horarios. Uno conoce su predio y sabe todos los cuidados que hay. Ir a correr a un parque o a la costanera donde no conocés el piso, te vas a cruzar con gente y no sabés el contagio que podés tener. Yo creo que más cuidados que en nuestro predio y solos, no vamos a estar. Es lo que estamos tratando de decir y me parece ilógico que todavía no se haga.