Clima tenso en el Senado: la oposición no votará la Ley de Alquileres

El senador de Juntos por el Cambio Humberto Schiavoni adelantó esta tarde que la oposición no votará la nueva Ley de Alquileres porque "está afuera de lo que se había acordado para tratar en este período excepcional de sesiones remotas". "Estamos de acuerdo en el espíritu de la letra del proyecto, pero nos vamos a abstener de participar en la votación porque está afuera de lo que se había acordado para tratar en este período excepcional de sesiones remotas", remarcó Schiavoni.

El senador por Misiones anticipó así la decisión de la oposición de votar únicamente el proyecto para reglamentar la educación a distancia en situaciones excepcionales y retirarse luego de la sesión.

En medio de una evidente tensión política, el principal interbloque opositor volverá a oponerse al tratamiento de las leyes que no se enmarcan dentro de la emergencia sanitaria, por lo que nuevamente se pone en jaque la aprobación de la Ley de Alquileres.

En un clima encendido, la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, presentó una cuestión de privilegio "en contra de la presidencia de esta Cámara y del presidente del bloque oficialista". "Este planteo tiene relación con la resolución firmada por usted, presidenta, y aprobada por unanimidad por este cuerpo", dijo la senadora en referencia al protocolo para las sesiones virtuales que estableció que solo se pueden tratar en el recinto proyectos relacionados con la pandemia.

La senadora cordobesa del PRO sostuvo que esto "no está siendo cumplido" y agregó: "No podemos darnos una norma y no respetarla. Si no generamos respeto por las normas, qué se espera por parte de la ciudadanía con las normas que nosotros sancionamos".

El enojo de la cordobesa, y de todo su bloque, tiene que ver específicamente al tratamiento del proyecto para suspender la inscripción de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), que según recordó fue "aprobada por unanimidad en 2017" por el Senado y que el oficialismo ahora cuestiona por entender que se excluye con ese sistema el control del Estado en el registro de esas empresas.

Con el Proyecto de Ley que el oficialismo pretende aprobar hoy se le va a dar un viso de legalidad a lo que Nissen hizo desde su asunción en la Inspección General de Justicia (IGJ). En Córdoba, mi provincia, hay 6.500 empresas que se inscribieron mediante el #SAS. — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) June 11, 2020

Ante esas críticas, el senador del Frente de Todos Alfredo Luenzo remarcó que "todos los temas están atravesados por esta situación de emergencia de la pandemia que vive el mundo", al tiempo que reprochó la poca actividad parlamentaria en 2019. "No nos podemos ajustar solamente a algunas cuestiones porque en el marco de la emergencia todos los temas están atravesados por esta situación de emergencia de la pandemia que vive el mundo", subrayó Luenzo.

"No nos negamos a debatir ningún tema y no pueden decir lo mismo aquellos que gobernaron los últimos cuatro años. En 2019 el Senado sesionó solo en siete oportunidades. Cuatro fueron sesiones especiales, lo que significa con temas que le interesaban al Gobierno nacional de Mauricio Macri", dijo Luenzo.

El Senado sesionaba esta tarde para tratar tres proyectos, entre los que se destaca la nueva Ley de Alquileres, pero se prevé que un fuerte debate sobre el protocolo de las sesiones virtuales entre el oficialismo y la oposición, que amaga con volver a retirarse del recinto.

Fuente: Noticias Argentinas