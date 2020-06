“A mí me gusta mucho tirarme. Me cargan siempre porque dicen que me tiro para la foto”.

En el 2018 Valeria Alzapiedi llegó a Talleres proveniente de Huracán de barrio La France. Y sus atajadas fecha a fecha han tenido repercusión, recibiendo múltiples elogios. “La arquera de Talleres tiene un nivel superlativo”, elogió Laura Meyer, arquera de Lasallano. Y así...

En LA NUEVA MAÑANA te contamos la historia de la arquera que no sólo se tira para la foto.

“Vale es una genia. Tiene voladas que me llamaron la atención”, dice Eve Block, defensora de las albiazules; y agrega: “Una vez estaba ella tan contracturada en un partido, que me llamó para que le dé un analgésico y agua mientras la jugada estaba lejos del arco. No podía ni mover el cuello. Le pregunto si le dolía. ‘Sí’, me contestó. Y a los pocos minutos el otro equipo llega hasta nuestro arco y ella sacó un tiro volando para la foto – se ríe-, un atajadón. Me acuerdo que me acerqué, riéndome, y le pregunté si le seguía doliendo. ‘Sí’, me dijo, pero si no se tiraba para la foto, no iba a tener ninguna linda foto para ella”.

Vale nació en marzo de 1989 en la localidad de Inriville y desde chica le agarró placer por tirarse y tapar los remates de los delanteros y las delanteras. Siempre el arco. Tan es así que cuando jugaba al hockey en el Club Provincial, en Rosario, también era arquera.

Puesto ingrato el del ir al arco. Días atrás Ricardo Gareca, técnico de la Selección de Perú y ex DT de Talleres, decía que era la posición en la que más se sufría, “porque no tienen revancha”. Eduardo Galeano en su libro “El fútbol a sol y sombras” le pone más énfasis a esa idea: “…está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta aguarda a solas, entre los tres palos, su fusilamiento”. Pero a Vale, admiradora de Hope Solo, le gusta esa idea, de esperar ese momento donde tiene que volar ante un “fusilamiento”; aunque la mayoría de las veces, por su velocidad de piernas, les impide a esas feroces atacantes llegar a ese momento. Así lo relata Miqueas Russo, técnico de las “Matadoras”, que afirma: “Entre sus características, Vale, se destaca la velocidad de reacción que tiene para achicar y para actuar tanto con sus piernas como con sus brazos. No es alta, pero compensa muchísimo con su velocidad. Sale muy veloz y obliga a que las delanteras contrarias tengan que resolver rápido”.

- Me gusta mucho el arco, ya de chica me gustaba ir al arco cuando jugaba con mis amigos, y después fui arquera de hockey durante siete años. Cuando dejé el hocKey, empecé a jugar al fútbol, y bueno muchos de los reflejos son gracias al hockey – relata Alzapiedi, que recién empezó a atajar en cancha de fútbol once cuando llegó a Córdoba en el 2018. Antes se revolcaba de palo a palo en torneos de fútbol 5 o fútbol 7.



Profesora de Educación física, trabaja en el Poliderportivo de Villa Allende, escribió hace un tiempo en redes sociales: "No intentes ser mejor que los demás, intenta ser mejor que tú mismo”. Por eso, anhela poder llegar a “vivir del fútbol”, lograr ser profesional.

“Es proactiva, de buen humor, predispuesta para ayudar. Más allá de que no puede entrenar la cantidad que ella quisiera, por su actividad laboral, se ha hecho el tiempo y le hemos podido ofrecer entrenamiento matutino con la escuela de fútbol, y a partir de eso le pone un sacrificio enorme para poder mejorar. Le pone pilas, encontramos una muy buena arquera y mucho mejor persona”, resalta Russo.

- Talleres es un equipo en el que todas tenemos el mismo objetivo, todas tiramos para el mismo lado y siempre nos apoyamos una con la otra, ahora en cuarentena estamos todas muy unidas tanto de parte de mis compañera y de los entrenadores –le dice a LA NUEVA MAÑANA Alzapiedi, que comparte puesto en el elenco de barrio Jardín junto a Magalí Chavero y Julieta Peralta.

Está más que claro, que a pesar de esas voladas espectaculares, Vale Alzapiedi es más que una arquera que se tira para la foto.