Fernández: "El secreto es potenciar los acuerdos y no los desencuentros"

- Foto: Twitter (@alferdez)

El presidente Alberto Fernández volvió a rechazar los cuestionamientos en contra de la estrategia epidemiológica que lleva adelante contra la pandemia de coronavirus y destacó que el "secreto" para poder avanzar es "potenciar los acuerdos y no los desencuentros".

"La economía se destruye por la pandemia, no por la cuarentena. Gracias a la cuarentena, logramos que al malestar económico no se le sume el padecimiento de salud, de vidas, de muertes", sostuvo el mandatario.

En declaraciones a radio LU5 Neuquén, el jefe de Estado afirmó que "nadie cree que es grato restringir actividades", pero remarcó que tiene "claro" los beneficios del aislamiento social, preventivo y obligatorio y afirmó: "Cuando hacemos eso, nos cuidamos". "Lo que les pido a todos es un poco más de paciencia, y que cuiden su salud y la del prójimo", agregó el mandatario.

Al ser consultado su relación con los gobernadores, el jefe de Estado remarcó que "el secreto es potenciar los acuerdos y no los desencuentros", al tiempo que destacó que puede "trabajar muy bien" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Hay que respetar a todos. Cuando no lo respetás porque tiene otro color político, lo que no respetás en realidad es al pueblo que lo eligió", subrayó el Presidente.

Durante su visita a la provincia de Neuquén y antes de compartir un almuerzo con el gobernador local, Omar Gutiérrez, Fernández se refirió a las criticas contra la cuarentena luego de la nueva extensión de la medida hasta el 28 de junio. En este sentido, el Presidente se refirió a la comparación que había hecho días atrás entre Noruega y Suecia respecto de las medidas que adoptó cada país para enfrentar la pandemia, comentario que había generado críticas por parte de un sector de la oposición.

"Yo no estaba poniendo en tela de juicio a Suecia, que es una sociedad que admiro. Lo que decía es que los resultados económicos son similares a Noruega. Y la diferencia es entonces que en Noruega se salvaron vidas", expresó Fernández y agregó: "Alguna razón teníamos en lo que planteábamos".

Fuente: Noticias Argentinas