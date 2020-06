Estudiantes sigue ilusionado y aseguró la continuidad de Ortigoza

Estudiantes de Río Cuarto es el equipo mejor posicionado de la provincia de Córdoba en la Primera Nacional. La evolución que viene demostrando desde hace cinco años provocó que su incursión por la Segunda División del fútbol argentino no sea un simple paseo. Al contrario, continúa con su fortaleza de local y con aspiraciones a ascender. Y en ese marco, tanto hinchas como directivos del “León” aguardan que se oficialice la continuidad del certamen.

Y mientras la mayoría de los planteles que participan del máximo certamen del ascenso el 30 de junio sus planteles se desmantelarán, al “León” esto no le ocurrirá, ya que la base de la plantilla que dirige Marcelo Vázquez tiene contratos a largo plazo. Hay jugadores con proyección, caso Alejandro Cabrera, por citar alguno, que son observados por clubes de Primera división.

“Si Estudiantes asciende muchos de ellos continuarán en este proyecto, de no llegar Estudiantes a Primera varios de ellos escalarán a la máxima categoría”, explican desde el “Imperio del Sur”.

Marcelo Vázquez es el director técnico que más tiempo ha dirigido a Estudiantes de manera continua en torneos nacionales (126 partidos). Esta cantidad de juegos incluye los disputados en Federal B, Federal A, Copa Argentina y Primera Nacional.

Además, luego del partido ante Mitre de Santiago del Estero, es quien más presencias tiene como entrenador en este tipo de competiciones.

Estudiantes de Río Cuarto tiene 37 puntos, producto de 10 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. Está segundo en la tabla de posiciones de la Zona A. Su goleador es Bruno Sepúlveda con 7 conquistas.

Sigue Ortigoza

Una de las incógnitas en medio de esta cuarentena era si continuaría Néstor Ortigoza. El “Jhony” era la gran apuesta del 2020 del elenco celeste. Sin embargo, la pandemia frenó todo y no se lo pudo apreciar lo que se quería. Aunque en un par de partidos se ganó el cariño de la gente.

Ortigoza llegó a Río Cuarto con un contrato de un año y medio, con la posibilidad de rescindir a los seis meses. Es decir, ahora. Y ese era el temor. Sí, “era”, en pasado, ya que el propio mediocampista, ex jugador de la Selección de Paraguay, anunció que continuará en el club.

“Sigo con ganas de seguir jugando, no me entra en la cabeza el retiro y mucho menos que me retire un virus”. (Néstor Ortigoza)

De local en la Primera Nacional, el “León” jugó 10 partidos y sólo perdió uno.

“Hoy mi deseo y mi cabeza están metidas en ascender con Estudiantes. Mi contrato terminaba ahora y lo extendemos hasta fin de torneo. Si ascendemos o no, se verá qué hago. Pero hoy no puedo pensar más allá. Mi compromiso es terminar este torneo”, declaró Ortigoza.

Ojo, la dirigencia del “León” no tenía dudas sobre esta continuidad. Tanto es así que días atrás el presidente del club, Alicio Dagatti, había manifestado. “Ortigoza está acá en Río Cuarto y la está pasando bien, está contento. Es un gran profesional, una gran persona. Jugó dos partidos de local y la cancha estuvo llena para verlo, un jugador carismático que llegó a la gente, y en cada pelota que toca demuestra que es distinto, con una jerarquía tremenda. Ojalá podamos terminar en cancha este torneo, y seguro Néstor se quedará hasta la finalización del torneo”.

