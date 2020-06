Río Cuarto: echaron al director de la Maternidad por dichos discriminatorios

Daniel Grippo -ahora ex director de la Maternidad Kowalk- sugirió que algunas mujeres de bajos recursos se embarazan para obtener ayuda del Estado.

Tras el repudio masivo de organizaciones de mujeres y de distintos referentes sociales, este lunes el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, le pidió formalmente la renuncia al médico Daniel Grippo, ahora ex director de la maternidad municipal de dicha ciudad.

La decisión se fundó en las discriminatorias declaraciones de Grippo en el marco de un informe que realizaron las periodistas Carina Ambrogi y Magdalena Bagliardelli para La Marea Noticias, con el objetivo de dar cuenta de la situación de la ciudad respecto de la entrega de anticoncepción en el marco de la pandemia.

En la entrevista periodística, Grippo deslizó que mujeres de bajos recursos "se embarazan" para acceder a distintos beneficios económicos en forma de "planes asistenciales", discriminando a las madres de bajos recursos.

“Río Cuarto tiene un dispensario en los 16 centros periféricos, donde se entregan métodos. Ahora es muy fácil decir ‘no me llega el método anticonceptivo’ cuando tiene que caminar cinco cuadras y no lo van a buscar”, se quejó Grippo.

Ante la consulta de las periodistas sobre los motivos por los cuales las mujeres de barrios vulnerables suelen tener mayor cantidad de hijos, el entonces director de la Maternidad municipal de Río Cuarto opinó: “Me entra la duda si es por los beneficios que le dan por tener un chico. Si lo natural es no querer un embarazo y te están dando los métodos anticonceptivos gratuitamente, ya queda en cada uno. Nadie te va a reconocer ‘sí, me embaracé porque es un beneficio económico’, pero en muchos casos uno ve que sacan la cuenta de lo que cobran por tal cosa y por ahí te lleva a pensar eso".

Y a continuación, agregó: "No hay ningún estudio que lo determine, es una opinión personal. Creo que hay algunos casos que tiene que ver con eso y por ahí la comodidad de que te tengan que entregar en el momento en que vos lo necesites. Creo que la accesibilidad al método anticonceptivo la tienen pero no te lo llevan a tu casa”.

Las declaraciones del director de la Maternidad Kowalk generaron una ola de repudios. En ese marco, la diputada nacional Alejandra Vigo pidió la renuncia de Grippo a través de las redes sociales.

“Repudio las declaraciones del director de la Maternidad Municipal de Río IV. Vincular el embarazo a recibir una ayuda económica, no solo estigmatiza sino que carece de sustento científico. Expresa un desconocimiento de los condicionantes sociales, culturales y económicos en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y de cómo impacta la desigualdad de género en los servicios sanitarios. Nuestra tarea es cuidar a las mujeres más vulnerables, si este señor no cumple esa función debería dejar su cargo”, dijo Vigo.

El Consejo Municipal de Género (CMG) de Río Cuarto, emitió un comunicado donde repudió las expresiones del director de la Maternidad Kowalk y alertó sobre la necesidad de que el funcionario cumpla con la capacitación obligatoria en la Ley Micaela, que pese a que se dicta en la ciudad desde el año pasado, todavía no cumplió.

Este lunes al mediodía, el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas le pidió la renuncia a su funcionario: "El Gobierno de Río Cuarto informa que el Intendente Juan Manuel Llamosas le pidió la renuncia a su cargo al Dr. Daniel Grippo, quien se desempeñaba como Director de la Maternidad Kowalk".

