Ingreso Familiar de Emergencia: el refuerzo se abonará desde el 8 de junio

El Gobierno nacional confirmó en horas de la tarde de este lunes que desde el próximo 8 de junio se cobrará el refuerzo de $10.000 correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Así lo anunció la titular de la Anses, Fernanda Raverta, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al viceministro de Economía, Haroldo Montagu, y la directora nacional de Economía y Género, Marcela Dalessandro.

"Los 9 millones de personas que cobraron en la primera tanda son las que van a cobrar ahora y no necesitan inscribirse de nuevo", indicó. A su vez, explicó que “las personas beneficiarias no tienen que inscribirse en ningún lado, el que cobró va a volver a cobrar". "La idea es reforzar en función de que se va extendiendo esta pandemia”, agregó.

En ese marco, Raverta afirmó que se volverá a acreditar esta ayuda económica teniendo en cuenta el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. El cronograma se completará con quienes tengan un CBU, y luego por aquellos que hayan elegido otro medio de pago. "Buscamos avanzar en la bancarización de los ciudadanos e implementaremos un cronograma inteligente para evitar la circulación masiva de gente, para evitar riesgos en materia sanitaria", sostuvo la funcionaria nacional.

Los pagos comenzarán el 8 de junio, en conjunto con el depósito de las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo hasta el día 22 de junio. Y a partir del 23 de junio y hasta el 6 de julio se le depositará al resto de quienes eligieron cobrar el beneficio por CBU y se les depositará también en cuenta a aquellos beneficiarios que cuentan con CBU pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir modalidad de pago.

Según un informe de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza y es una de las medidas de transferencias más grandes llevadas a cabo en el marco de la pandemia de la coronavirus (Covid-19).

"Con la implementación de la primera ronda del IFE llegamos a la conclusión de que entre 2,7 y 4,5 millones de personas no cayeron en la pobreza gracias al IFE. De allí la magnitud de este programa para la economía", ratificó Montagu.

El cobro del IFE le corresponde a trabajadores y trabajadoras informales o de casas particulares y a monotributistas sociales o de las categorías A y B que cumplan con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.

El IFE sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, y es asignado a un solo integrante del grupo familiar priorizando a la mujer.

