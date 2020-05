Diputados opositores piden elaboración del Presupuesto 2020, antes del 2021

Diputados nacionales del radicalismo se mostraron "preocupados" por el anuncio del Ministerio de Economía de la Nación en torno a que se encuentra trabajando en la elaboración del Presupuesto 2021, sin que el correspondiente a 2020 haya sido presentado.

"Corresponde y es correcto que están trabajando en el Presupuesto 2021, ya que deben presentar en breve un avance al Congreso, pero al mismo tiempo está muy mal y es algo injustificable que no hayan presentado nada del presupuesto para este año. A esta altura ya no hay ningún tipo de justificación para que no lo presenten", señaló Luis Pastori, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

En la misma línea, el diputado Facundo Suárez Lastra dijo que "ya que se pusieron a trabajar en el Presupuesto del 2021, podrían mandar el Presupuesto de este año, así tenemos idea de que prioridades en gasto y obras están previendo. El Congreso lo está esperando desde diciembre".

Por su parte, la diputada Gabriela Lena afirmó que "al 27 de Mayo de 2020 todavía no presentaron el presupuesto de este año. ¿Tienen idea hacia dónde vamos? Definitivamente no tenemos plan económico para hacerle frente a lo que queda de 2020".

"El Ministerio de Economía comunica que están trabajando en el Presupuesto 2021. Se ve que el Presupuesto 2020 ya no piensan presentarlo", señaló, por último, el diputado Alejandro Cacace.

El Ministerio de Economía informó que el titular de la cartera, Martín Guzmán, encabezó una reunión con su equipo de trabajo para avanzar en los lineamientos centrales del Presupuesto 2021, así como en la definición de políticas económicas para enfrentar los efectos de la pandemia.

El cronograma presupuestario contempla una serie de actividades, que incluyen proyecciones de distintas variables durante cuatro meses, hasta la remisión del proyecto de ley al Congreso.

Los trabajos técnicos finalizarán el 14 de setiembre, con la remisión del proyecto de ley al Congreso Nacional.