"Nicky" Caputo abandonó el país en un vuelo privado de 150 mil dólares

Tras el escándalo por el viaje de Susana Giménez a Uruguay, se conoció que el "hermano del alma" del ex presidente Mauricio Macri pagó unos 14 millones para volar rumbo a Estados Unidos.

Caputo junto a su amigo, el ex presidente Mauricio Macri. - Foto: NA

Nicolás “Nicky” Caputo se fue junto a otras ocho personas, incluida su esposa y uno de sus hijos, rumbo a Fort Lauderdale, Florida, el 24 de mayo pasado. Apenas dos días después de que la Cancillería decidiera cesarlo como cónsul honorario de Singapur en el país, el empresario se fue en una aeronave de la empresa Royal Class, en un vuelo que se cotiza alrededor de 150.000 dólares.

Son casi $14 millones al dólar turista, aunque se pagan en billetes de color verde. “No le preguntamos a los clientes en qué mercado, legal o paralelo, obtuvieron los dólares, sólo los recibimos”, bromea un importante actor del mercado de taxis aéreos. La cotización Buenos Aires-Miami para un vuelo como el que hizo Caputo arranca en los 115.000 dólares, y puede llegar hasta 195.000.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó sin ningún problema. En ese organismo aclaran que no está restringida la salida de ningún argentino, siempre y cuando la aeronave tenga todos los permisos en regla. Lo mismo ocurrió días atrás con Susana Giménez, quien voló a un destino más modesto: Uruguay.

En su vuelo de expatriación temporal, “Nicky” Caputo se fue junto a su esposa en segundas nupcias, Agustina Lhez; Félix Caputo -el más pequeño de sus hijos-; Julio Suaya Demaría; Ana Carolina Stein Aparicio; Carmela Suaya; Lorenzo Suaya; María Laura Carera y Mariano Rodrigo Escobar González.

Nicolás Caputo viajó con un pasaporte argentino, a pesar de haber sido cónsul honorario de Singapur en nuestro país. La empresa de taxis aéreos que trasladó al empresario amigo de Macri fue Royal Class, de Miguel Livi, un empresario que a fines del año pasado había obtenido rutas de vuelos regulares, pero se quejaba porque la administración nacional conducida por Mauricio Macri no lo dejaba volar. “La libertad y el libre mercado que se pregona desde el Gobierno no es una realidad. Hay algún interés de que Royal Class no opere”, declaró en octubre pasado.

Entre sus múltiples negocios, Caputo lidera el grupo Mirgor, que en Río Grande -Tierra del Fuego- fue noticia en marzo por dejar sin trabajo a 755 operarios.







Fuente: NA

