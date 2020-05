Susana: "Después de 65 días encerrada tenía derecho a viajar a Uruguay"

Susana Giménez justificó este martes en declaraciones televisiva su viaje del sábado a Uruguay, para establecerse en su residencia La Mary de Punta del Este. "Después de 65 días encerrada en mi casa sola tenía derecho a venir acá, donde tengo personal que pagar, perros, animales", argumentó.

La popular animadora televisiva aseguró en declaraciones a la señal informativa de cable TN: "Pedí permiso, por supuesto, porque si no, no te dejan entrar. Pedí mi permiso por residencia, porque tengo casas acá". Y enseguida ironizó: "llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo".

La actriz contó que el vuelo al aeropuerto de Carrasco y el posterior traslado a Punta del Este lo hizo junto a su hermano Patricio, porque su hija Mercedes no podía acompañarla.

"Yo pedí el permiso antes de salir. Te toman las impresiones y las mandan a Cancillería, Cancillería te dice que sí o que no, y después me dijeron que sí. Llamé a la compañía que uso normalmente y vine", repasó Giménez.

La actriz y conductora analizó las medidas sanitarias tomadas por la pandemia de coronavirus y sostuvo: "Acá no hubo muchos casos, al principio sí estaba de acuerdo, cómo no si dicen que eso es lo que evitaba el contagio. Pero 65 días me parece que ya está. Tengo miedo de que digan 15 más".

Y extendiendo la mirada más allá de su caso particular, opinó: "El drama es que agarraron las villas, tendrían que haber cerrado todo, porque todos sabían que ahí iba a explotar todo. Cuando salió el caso de Ramona (por el fallecimiento de Ramona Medina, el domingo 17 en la Villa 31) dije 'ay, por favor que pongan algo y que la cierren por favor', pero también es gente que trabaja y que tiene que comer. Es una cuestión de supervivencia".

Susana abundó al respecto y dijo: "Da la impresión de que en el fondo es como que nadie sabe, todos están corriendo para un lado y para el otro tratando de salvar vidas". Por último, opinó: "la gente está harta, no hay una persona que diga lo contrario".

La estrella televisa también consideró que el coronavirus en el mundo "parece que pasó”. “En Italia están todos en la playa, en Mónaco también", dijo. "Creo que estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque ahí se ahorraron muchísimas desgracias y pérdidas humanas, pero me parece que el pico va a volver ahora", vaticinó.

Fuente: Télam