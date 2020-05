Proponen que se adelante el Censo Nacional y se realicen testeos ese día

Mientras desde el Indec analizan postergar el Censo Nacional 2020, previsto inicialmente para octubre de este año, el dirigente político bonaerense y director de la ONG "Usá el Mate", Gustavo Álvarez, propuso adelantar la fecha para aprovechar y realizar un testeo masivo.

El ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires sostiene que se trata de una "oportunidad de conocer la realidad en la que viven los argentinos". “Necesitamos saber cuántos somos, que números de indocumentados hay, cuántos extranjeros, quienes no tienen vivienda o no pueden pagar los impuestos”, dijo.

“Al ritmo que van los testeos necesitamos 72 años para terminar abarcar a toda la población. Propongo realizar el Censo Nacional y testear desde Ushuaia hasta la Quiaca esa misma jornada, un testeo y un censo simultáneo” ejemplificó.

El Indec tiene previsto realizar el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2020 el próximo 28 de octubre, pero lo cierto es que como consecuencia de la pandemia aún no confirmaron el operativo. "No está resuelto, porque estamos viendo el impacto del aislamiento en los procesos previos: hacer el censo no es sólo salir a la calle en ese día", sostuvo Marco Lavagna, titular del organismo nacional.

Por otra parte, Álvarez remarcó que la cuarentena es la oportunidad para “relevar también a los jubilados, sus ingresos y discutir un incremento real porque ganan tres veces menos que la canasta básica”.