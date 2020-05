Empleados judiciales lanzan un paro de 48 horas contra la reforma jubilatoria

El gremio de Judiciales de Córdoba anunció la convocatoria a un paro de 48 horas para los días 26 y 27 de Mayo. Se trata del primer gremio que llama a una medida de fuerza general contra el recorte jubilatorio aprobado este miércoles por la Legislatura e impulsado por la Provincia.

En el comunicado gremial también se enumeran bajo el calificativo de "avances intolerables del Tribunal Superior sobre los derechos de los trabajadores judiciales" a la amenaza constante de bajas de contratos, deficientes condiciones de trabajo -agravadas por la irrupción del coronavirus- y la supresión de la feria de julio.

Según el gremio la medida se toma en este momento coincidiendo con la "relativa vuelta a la normalidad" de las sedes del interior provincial. Además advirtieron que no habrá un regreso pacífico a la actividad laboral –cuando la autoridad sanitaria lo decida- en la capital si el Tribunal Superior no da cumplimiento a los acuerdos salariales y no deja de pretender avanzar sobre derechos laborales aprovechando las restricciones a la acción colectiva impuestas por la pandemia.

El paro se realizará en toda la provincia y abarca a las modalidades presencial y del teletrabajo, indicando el gremio a los trabajadores que están desempeñándose bajo esa modalidad que durante esos dos días no se "logueen" ni contesten llamados o requerimientos de sus superiores.

El secretario General de AGEPJ. Federico Cortelletti, expresó: "El Tribunal Superior nos tiene con la amenaza constante de bajas de contratos, sigue sin cumplir con el aumento salarial de diciembre de 2019, acaba de suprimir la feria de julio de 2020 y las precarias condiciones de trabajo de muchas sedes y edificios sólo se han visto empeoradas por la irrupción del coronavirus"

A su vez. el secretario adjunto Adrián Valán agregó: "Cómo si el destrato y ninguneo que ejerce el Tribunal Superior sobre sus trabajadores no fuera poco, el gobierno provincial hizo aprobar una nefasta ley previsional que impone un brutal recorte a las jubilaciones actuales y futuras de los trabajadores aportantes a la caja"

AGEPJ advirtió además que no habrá regreso con normalidad a la actividad del Poder Judicial si la patronal "continúa violentando derechos y ninguneando a quienes sostenemos con nuestro trabajo el funcionamiento del Poder Judicial".

