"El índice de positividad de los testeos de coronavirus está en leve aumento"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó este miércoles que el índice que mide los resultados positivos sobre la cantidad de testeos de coronavirus realizados está "en leve aumento", tras alcanzar ayer el 11,7 por ciento, a la vez que se informó un nuevo fallecimiento a causa de la enfermedad, lo que eleva a 394 el total de muertos.

Al encabezar la emisión del reporte diario de la cartera sanitaria por el nuevo coronavirus, la funcionaria explicó que el índice de positividad promedio había llegado a estar cerca del 8 por ciento y ahora alcanzó el 9,43 por ciento.

En ese sentido, dijo que ese número se debe "claramente desagregar por jurisdicción y municipio" para definir la "estrategia de testeo" que se lleva adelante en el territorio y que se mide "en función de la presencia o no de casos sospechosos".

Vizzotti recordó que sólo el 18% de los casos confirmados tiene más de 60 años y que, en cambio, los adultos de más de 70 años representan el 80% de los fallecidos.

Sobre los testeos, la secretaria comentó que, "desde el Ministerio y en consenso con los expertos", se decidió focalizar "en personas sintomáticas, que son las que tienen la tasa de transmisión más importante" para así detectar precozmente, hacer el tratamiento correspondiente y el seguimiento de los contactos estrechos del infectado para minimizar la transmisión.

En ese sentido, señaló que este martes -la jornada que concentró la mayor cantidad de positivos desde el inicio de la pandemia- el 51 por ciento de los casos se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, el 35 por ciento en la provincia de Buenos Aires y el porcentaje restante estuvo dividido entre Chaco, Mendoza, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero.

Vizzotti precisó que "los números de un día" no sirven para llegar a conclusiones sino que se debe "observar las tendencias", y señaló la diferencia geográfico-epidemiológica que se registran en un país donde dos provincias aún no registraron casos y otras 6 no han reportados positivos desde hace 14 días.

En el reporte diario, también se destacó la descentralización de los estudios de diagnóstico, que ya se realizan en más de 330 laboratorios de todo el país donde, ayer, fueron tomadas 3.736 nuevas muestras.

Desde el inicio del brote se realizaron 112.370 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.476,4 muestras por millón de habitantes, informó el Ministerio. Mientras tanto, la tasa de incidencia es de 19,5 casos cada 100.000 habitantes,

Respecto de los 8.809 casos confirmados en la Argentina, 940 (10,7%) son "importados"; 3.879 (44%) son "contactos estrechos" de casos confirmados; 2.758 (31,3%) son casos de "circulación comunitaria"; y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, con una edad promedio de 39 años.

El total de altas es de 2.933 personas, 5.482 se encuentran cursando la enfermedad y 161 de estos últimos están internados en unidades de cuidados intensivos.

Noticia relacionada: