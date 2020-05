Presentan un proyecto para el acceso a la información sobre el Covid-19

“Los ciudadanos no cuentan aún con una estrategia de comunicación adecuada", denunciaron los legisladores. - Foto: archivo.

Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de ley para garantizar el acceso a la información sobre el Covid-19 en Córdoba. Afirman que a pesar de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional atraviesa la cuarta fase en la provincia, “los ciudadanos no cuentan aún con una estrategia de comunicación adecuada que posibilite el acceso a la información oportuna y ágil”.

“El Gobierno de la Provincia de Córdoba debe garantizar a la ciudadanía el acceso a toda la información pública sobre Covid-19, especialmente protocolos y demás resoluciones de cumplimiento obligatorio. No se puede obligar si no sabemos qué normas específicas tenemos que cumplir. Los ciudadanos no podemos ni “adivinar” dónde encontrar información, ni encontrarla de manera parcial”, remarcaron.

El proyecto de resolución busca asegurar el derecho de acceso a la información a todos los cordobeses a través de una estrategia específica en la comunicación de gobierno, con el fin de que se publique toda la información necesaria por medio de un único sitio de consulta.

Asimismo, solicitan organizar dicha información a fin de garantizar la navegación mínima, a publicar en tiempo y forma la totalidad de protocolos, permisos, declaraciones juradas y demás formularios exigibles y a unificar criterios para los documentos, entre otros aspectos.

“Las directrices principales para observar una comunicación adecuada a los tiempos de crisis como la pandemia que atravesamos exigen transparencia, responsabilidad y escucha de los requerimientos de la ciudadanía para garantizar la verdad como bien público y los derechos civiles sin exclusión”, argumentaron los legisladores.

