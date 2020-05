Iván Barrera habló de Chiarini, de Salmerón y su donación a Instituto

El ex dirigente de Instituto remarcó su situación con el crédito favorable y su donación al club aunque después ventiló algunos detalles de aquel plantel que quedó en la puerta del ascenso en 2012.

El ex dirigente de Instituto Iván Barrera, quien estuvo en la conducción por cinco años, abrió fuego con relación a muchas cuestiones que le involucran durante su gestión y a la vez, explicó la situación de su crédito que pretende donar a la entidad.

De aquel fatídico partido ante Ferro de local que le privó el sueño del ascenso, destacó que había intentado "incentivar a que juegue a menos" el delantero Luis Salmerón. "No me arrepiento haberle ofrecido dinero a Salmerón en aquel partido contra", remarcó en el programa "Futbolémicos" de Radio Impacto. Agregó sobre ese tema: "Fue un cuento de hadas de que los jugadores fueron para atrás contra Ferro, si hubiésemos ganado el partido contra #Ferro, no sé dónde estaría ahora Juan Carlos Barrera".

Después le dedicó un párrafo especial al arquero Julio Chiarini, quien pedía ser transferido a toda costa, según su versión. "Chiarini se besa la camiseta y después te pedía que lo vendas. Chiarini quería que yo lo venda todo el tiempo, le dije que cambie su representante, hasta si lo tenía a Messi lo prestaba. El fútbol es un negocio. Hay gente que ha hecho fortunas. El hincha ve el amor, no hay amor, ellos son profesionales, si le ofrecen más, se van", comentó.

Sobre su situación respecto al crédito que le salió favorable en el Concurso Preventivo por un préstamo a la institución, remarcó que sigue firme la intención de donar ese dinero para la construcción de un gimnasio en el predio de La Agustina. "El reclamo que nosotros hicimos es de 8 millones de pesos. Ellos reconocieron solo tres millones de pesos. El tema en cuestión es que no se ha llegado a un arreglo por los honorarios de los síndicos y la Justicia".

Después añadió "Esto se remonta a dinero que pusimos en su momento, después de que nos fuimos, fue avalado por la CD y las distintas asambleas que aprobaron el balance. No está avanzado ninguna donación debido a este párate de la justicia. Estaba frenado por un tema de honorarios de los síndicos que están actuando en el concurso del club".