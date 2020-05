Video: Trump visitó una fábrica de barbijos, pero sin barbijo

Decidido a mostrar seguridad para avanzar en la apertura de la economía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó la Casa Blanca por primera vez en un mes y visitó las instalaciones de una fábrica de barbijos médicos en Arizona, donde ignoró directivas de usar tapabocas y se mostró protegido sólo por unas gafas acrílicas.

El mandatario del país con más muertes y casos del nuevo coronavirus visitó anoche la fábrica de la empresa Honeywell, donde se fabrican las mascarillas N95, uno de los insumos médicos fundamentales en el operativo sanitario para controlar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, Trump sorprendió a los trabajadores y directivos al aparecer sin ningún tipo de protección respiratoria, pese a directivas internas que dicen que todas las personas deben usar tapabocas dentro de la fábrica en todo momento.

Antes de partir de Wshington y durante el vuelo, Trump había tomado contacto con periodistas ante quienes se había mostrado dubitativo sobre la utilización de protecciones sanitarias.

"No, no lo he decidido porque no sé (...). Si (la fábrica) es un entorno de mascarilla, ciertamente lo haría (usarla). Lo sabré cuando llegue allí. Pero me la pondría. Si es un entorno para llevar mascarilla, no tendría ningún problema" dijo en pleno vuelo, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Se supone que voy a hacer una declaración. ¿Debería quitarme la mascarilla cuando esté hablando? No lo sé. No suena bien. Pero si es un entorno para llevar mascarilla, ciertamente la llevaría" reiteró aunque finalmente él y sus funcionarios recorrieron la fábrica sin barbijos, en contraste con los trabajadores que sí utilizaban la protección.

Estados Unidos tiene más de 1,2 millones de infectados y más de 71.000 muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, con el estado de Nueva York como epicentro del brote nacional con más de 326.000 contagios y 25.028 muertos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) han recomendado que todos los estadounidenses utilicen mascarillas de tela en caso de que no puedan ejercer el distanciamiento social, como en los supermercados, particularmente en zonas con altos índices de contagio.

En la zona en la que el presidente emitió sus declaraciones, una enorme pantalla desplegaba las normas de seguridad, una de las cuales señalaba: “Por favor utilice su mascarilla en todo momento”.

