La familia de Cecilia: "Queremos que se llegue a los verdaderos culpables"

Tras la detención de un joven de 23 años por el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, la familia de la mujer de 35 años, indicó que se constituirá como querellante en la causa y reclamó que se investigue para llegar a los "verdaderos culpables".

"Hoy ya seremos querellantes y vamos a poder acceder a la causa" dijo a La Nueva Mañana, Guillermo Basaldúa, hermano de Cecilia y agregó: "Estamos ocupados en el tema para que se investigue como tiene que ser y se llegue a los verdaderos culpables. Queremos la verdad".

Sobre la detención, realizada este martes, Guillermo comentó que por el momento no tienen muchos datos de cómo fue que se dio con el acusado finalmente: "La fiscal solamente nos informó que había una persona y había confesado pero no tenemos más información que eso, no sabemos qué pruebas tienen".

"Ahora estamos avocados a conseguir un abogado que nos represente y ver cómo se lleva adelante la investigación", dijo el hermano de Cecilia desde Buenos Aires. Contó que sus padres están en Capilla del Monte acompañados de dos familiares, pero tampoco tienen mucha información y que la cuarentena les complicó la posibilidad de movilizarse desde Buenos Aires a Córdoba para estar todos juntos.

Sobre los restos de la mujer, el hermano contó que no tienen apuro en reclamar el cuerpo porque quieren que se continúe con todos los estudios de rigor y que una vez que estén asesorados con el procedimiento, de todo lo que se hizo, van a avanzar con eso. "No queremos apurar el tema, tenemos que dejar que se haga todo lo que corresponde", puntualizó.

Por su parte, Soledad, hermana de la víctima, señaló que le "cuesta creer" que el crimen haya sido obra de una sola persona ya que Cecilia "tenía conocimientos de artes marciales y defensa personal". En declaraciones a radio AM 550 , la joven recordó que su hermana, quien había sido jugadora de hockey sobre hielo e integró la selección argentina que jugó el Panamericano en México, había recorrido 12 países de Latinoamérica en cuatro años y medio sola, sin sufrir ningún inconveniente.

El cuerpo de la mujer fue hallado el sábado último en un descampado en las afueras de Capilla del Monte, a donde había viajado para escribir un libro sobre su travesía.

La autopsia indicó que la mujer tuvo una muerte violenta, probablemente por estrangulamiento y existían marcas de que intentó defenderse de un ataque. Este martes, la Policía detuvo por el hecho a Lucas Bustos, un joven de 23 años que alquilaba caballos en la zona.

Soledad dejó en claro que hay otros hechos en torno al crimen de su hermana que a la familia no les "cierra", como la data de la muerte: "una semana antes que en la encontraran, cuando llevaba tres desaparecida".

La hermana de la víctima también apuntó sus sospechas contra el hombre en cuya casa se hospedaba la víctima: "Nos llamó recién tres días después de la desaparición y nos dijo que ella tenía como un brote psicótico, que decían que la querían matar, algo que nunca le había ocurrido antes".

