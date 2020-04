Talleres atento a la resolución de AFA de poder finalizar los torneos

A pesar de que se trata solamente de un rumor, en Talleres figuran muy alertas a las determinaciones que puedan tomar en AFA con relación a la continuidad o finalización de la Copa de la Superliga, ya que en función de la tabla general podría clasificar o quedar fuera de la Copa Sudamericana.

🚨[Exclusivo] AFA y SAF se disponen a poner fin a la temporada 2019/2020 y suspender los descensos debido al #coronavirus. Ya hay consenso entre la amplia mayoría de los clubes. Se hará oficial la próxima semana, según pudo confirmar @okdobleamarilla de diversas fuentes. pic.twitter.com/0l9XNVhnyh — doble amarilla (desde 🏠) (@okdobleamarilla) April 24, 2020

Desde las altas esferas de AFA ya dejaron trascender como firme posibilidad el hecho de que se den por finalizados los torneos, cerrando campeones y clasificados a los tornes internacionales. La información salió del sitio "Doble Amarilla" y da cuenta de que el propio presidente Claudio Tapia avalaría dicha decisión.

🚨URGENTE Al terminar la temporada, la definición de los ingresos a las Copas sería con la suma de la tabla general. Así los clasificados a Libertadores serían: Boca, River, Racing, Argentinos. Y a Sudamericana: Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús. pic.twitter.com/zcag7cE0l7 — doble amarilla (desde 🏠) (@okdobleamarilla) April 24, 2020

En ese sentido, Talleres mira de reojo. Con la finalización de los campeonatos, estaría clasificando a la Copa Sudamericana. Lo que ocurre es que cuatro equipos no disputaron la única fecha que se llevó a cabo por la Copa de la Superliga, entre ellos el desacato de River frente a Atlético Tucumán más Defensa y Justicia-Estudiantes. Por eso algunos hablan de que no se tenga en cuenta esa jornada y solo se valide la Superliga. Ahí Talleres quedaría al margen de los torneos internacionales. Aunque la primera hipótesis tendría más consenso ya que de esos equipos que no participaron no cambiaría su posicionamiento en el escalafón final, y porque a su vez habría un pase de facturas para River, por darse de baja antes del inicio del juego, declarando rencillas políticas en el seno de AFA.

Por ahora solo trascendidos, pero AFA podría seguir en sintonía con la Liga de Bélgica, Holanda y de otros deportes, desobedeciendo a FIFA, que sugirió la necesidad de completar sus torneos. Talleres permanece expectante.