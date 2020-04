Especial para La Nueva Mañana

LIBROS LIBRES - TERCERA PARTE

Apócrifa Editorial

Virginia Ventura y Darío Falconi son los editores de Apócrifa Editorial, un sello de poesía y narrativa nacido en Villa María que hace un par de semanas dispuso de su catálogo completo para poder ser descargado libre y gratuitamente. “Estábamos esperando a construir nuestra página online, para que resultara más prolijo”, cuenta Virginia “pero ante la pandemia, decidimos que era hacer un aporte y lo hicimos a través de un drive”.







El link de descarga incluye los ocho títulos publicados por el sello hasta la fecha. De hecho, los últimos tres títulos están publicados con licencias Creative Commons que permiten la copia y libre circulación del material. En palabras de Virginia: “Nuestros últimos libros han sido publicados con esas licencias. Creemos que hay que pensar otras formas de mediar la cultura que dejen atrás las propiedades intelectuales como proteccionismo ridículo a la producción de un autor. Hoy el autor no vive de escribir, como los editores independientes no vivimos de editar”. La liberación de contenidos impacta en la cultura en la difusión y el alcance. “Las obras tienen la posibilidad de ser leídas en cualquier parte del mundo”, cierra Virginia. Y en relación a los planes para este año comenta: “Supongo que los planes se han redireccionado. La idea era sacar un libro de poesía y una colección nueva, pero calculo que ante la crisis que se avecina tras la pandemia, esos planes serán puestos en la balanza. Sí pretendemos continuar con la Feria Apócrifa de Editores Independientes que será su 5ta edición”.





Taller Perronautas

El sello que lleva adelante Alejandro Reynoso trabaja en todas sus publicaciones con licencias Creative Commons con la finalidad de “avisar a lxs interesadxs en los libros qué pueden hacer con ellos además de leerlos, ya sea copiar el contenido, modificarlo, usarlo para crear un nuevo objeto cultural o no”. Se trata de una decisión que toma junto a los autores y que sostiene en una coherencia con su mirada sobre la cultura y la liberación de contenidos: “Para que una cultura (nacional, étnica, grupal, etc.) siga vital y en constante crecimiento, las personas que la integran deben hacer uso de los materiales que otras personas construyeron. Mientras a más materiales culturales yo acceda, (que no esté únicamente regido por las lógicas de mercado), tendré un concepto más vasto de literatura o de música, permitiéndome una creación o disfrute de esos objetos mucho más rica. Por otro lado, en la propia creación el concepto de original engaña, ya que todo el tiempo para crear algo estamos tomando cosas de otras obras ya creadas (ya sea copiando, cortando y pegando, descontextualizando y recontextualizando, readaptando, reversionando, etcétera)”.







El sello puso a disposición desde su web los tres primeros libros del catálogo en formato epub, a la gorra, con posibilidad de aportar con diferentes montos para colaborar con la sustentabilidad del sello y prevé hacer una preventa para posibilitar la salida de los próximos títulos. “Hay que entender que una cultura libre no es una cultura gratuita (no existe nada que sea gratuito, siempre alguien está pagando por eso, sea en plata sea en tiempo sea en trabajo). El proyecto de poner a la gorra las ediciones digitales en archivos epub de los libros del taller fue algo que pensé desde que arrancó el proyecto editorial. Tardé en construir los archivos porque primero debía aprender código html, junto con la utilización de los estilos CSS, y a utilizarlos en la lógica de programar un epub. La situación de cuarentena adelantó la salida de las primeras ediciones digitales. Cuando tenga algo de tiempo libre, me pondré a trabajar en los que faltan”.

Entre los planes 2020 del sello están: “¡Qué vida!”, de autores ingleses de principio de siglo XX, con traducción de Julieta Canedo; “Objeto A”, de Carla Chinski; y “Las fotos que no saqué”, de Valentina Rebasa; y, si se puede, cerrar el año con “La ciega”, de Manuel Moyano y Verónica Meloni, y un libro de Sebastián Bianchi.

