Enojado con Bolsonaro, Sergio Moro renunció como Ministro de Justicia

Disgustado con una decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el juez del Lava Jato Sergio Moro renunció hoy como ministro de Justicia del vecino país. La dimisión la anunció el propio Moro después de que Bolsonaro despidiera al director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, un hombre de confianza del ex magistrado. Moro y Valeixo trabajaron juntos en la causa por corrupción Lava Jato que apuntó contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Según el ex juez, Bolsonaro despidió a Valeixo porque busca tener acceso a información confidencial de inteligencia.

"No puedo continuar aquí, sin condiciones de trabajo, pero siempre estará disponible para el país. Las indicaciones políticas no son aceptables", sostuvo el ahora ex ministro de Justicia del vecino país al anunciar su renuncia.

Sobre el despido de Valeixo, Moro evaluó que fue "una señal de que el presidente me quiere fuera de la oficina". Bolsonaro hizo oficial este viernes el cese del director general de la Policía Federal, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Unión.

Si bien en ese documento aparece la firma electrónica de ambos del presidente y del propio Moro, el diario Folha de San Pablo publicó que el ahora ex ministro de Justicia no rubricó formalmente la medida ni fue notificado de manera oficial por el Palacio de Planalto.

Por la tarde, Bolsonaro salió al cruce de las declaraciones de Moro y dijo que lucha "contra el sistema". También aseguró que "la autonomía no es un signo de soberanía", en referencia a la Policía Federal, y agregó que como presidente tiene "poder de veto en puestos clave". "El día que tenga que someterme a un subordinado, ya no seré presidente de la República", enfatizó.

"No tengo que pedir autorización para cambiar un director o cualquier otra persona que se encuentre en la pirámide jerárquica del Ejecutivo", agregó. Finalmente, Bolsonaro remarcó que "una cosa es tener la imagen de una persona, otra es convivir con ella". Señaló, al respecto, que Moro, como juez de la llamada Operación Lava Jato, era "un ídolo", pero está comprometido con su ego.

Foto: Noticias Argentinas