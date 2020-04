The Last Dance, una obra maestra del mundo “secreto” de los Bulls de Jordan

“The Last Dance” arrasa en audiencia y en búsquedas en Facebook, Instagram y Twitter.

Hablamos de mundo “secreto” porque muchos conocíamos la magia de ese equipo que marcó una década. Pero esta serie-documental, que se estrenó el lunes pasado, nos introduce en un equipo que estuvo lleno de internas y de polémicas en el Team de Su Majestad y compañía.

La llegada a las pantallas del mundo de la serie-documental “The Last Dance” sin lugar a dudas generó una repercusión en todos los seguidores de esta obra maestra. Es que no estamos al frente sólo de una recopilación de imágenes de uno de los equipos más importantes del básquetbol mundial y, opinión personal, creo que del mejor de todos los tiempos, por lejos.

Desde que uno se sienta a ver este documental, no deja de compenetrarse con una historia de una dinastía que marcó en definitiva una década de la NBA y del básquetbol del planeta, tanto así, que hoy a más de veinte años, nos identificamos y sentimos lo que nos pasaba por aquellos años de los ´90.

Volver a ver al mejor jugador y atleta de todos los tiempos, esta vez en un trabajo de narrador de, aquellos momentos, nos pone en perspectiva de lo que fue ese equipo mítico de los Chicago Bulls en su etapa más gloriosa.

Pero no sólo es Michael Jordan el que cuenta parte de esa historia, sino que también aparecen otros protagonistas centrales, como Scottie Pippen, quien cuenta lo que fue formar parte de aquel “terrible“ equipo de la mano del emblemático coach Phil Jackson y del excéntrico Dennis Rodman.

Así, The Last Dance (El Último Baile) te introduce en un mundo poco conocido de un plantel con muchos egos e internas que muy pocos conocían, tal vez se imaginaban, pero pocos conocían.

De la mano de “Su Majestad” los Toros de Chicago se ganaron el respeto del mundo deportivo y, ya no es una cuestión temporal, sino digame si todavía no ve camisetas con la 23 y el logo de los Bulls. Eso no es casualidad, eso se llama magia, la magia de MJ y compañía. Y esa magia que se mantiene a lo largo de los años hizo que el debut de la serie-documental 6.1 millones de personas vieran esta obra maestra a través de ESPN, un récord para la emisora en este tipo de contenidos.

Es que esta historia tiene de todo, incluso hasta alguien que para muchos podría ser el “villano” de la serie. Se trata del amado-odiado Jerry Krause, uno dirigente de los Bulls, quien quería tener la atención en el momento más glorioso del equipo de Chicago.

Eso lo llevó a ser maltratado incluso por Michael Jordan y a tener una muy mala relación con Scottie Pippen, a quien estuvo a punto de traspasar después de que la franquicia de Chicago ganara su quinto título en la NBA.

Pero la historia es tan buena que los dos primeros capítulos nos dejaron con la “necesidad” de que llegue el lunes para ver cómo continúa con los capítulos tres y cuatro.

Es por eso que “The Last Dance” es una obra maestra y no puede ser manos tratándose de la historia de la etapa más gloriosa de los Chicago Bulls la magia de los noventa.