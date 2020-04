Empleados municipales en estado de alerta ante rebajas salariales

Desde el Suoem informaron que el reclamo fue elevado al Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que se viola el DNU que prohíbe reducir sueldos. No descartan ir al paro.

El Suoem no descarta ir a un paro. - Foto: archivo (LNM).

Empleados de la Municipalidad de Córdoba anunciaron el estado de alerta luego de denunciar que algunos salarios de marzo y abril "no fueron pagados en su totalidad".

De esta manera, no descartan ir a un paro si no se brindan soluciones desde el municipio.

"Tanto en marzo como en el 15 de abril, que teníamos que cobrar una remuneración, no fue pagado en su totalidad. No descartamos decisiones drásticas", afrimó Damián Bizzi, vocero del Suoem, al móvil de Mitre Córdoba.

Los trabajadores destacaron además que a través de la Confederación de Trabajadores Municipales de Argentina presentaron el reclamo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que consideran que se viola el DNU 297/20, que prohíbe la reducción de sueldos mientras dure la cuarentena por coronavirus.

Bizzi explicó que los descuentos no fueron para todos los empleados municipales por igual, pero que en algunos casos la reducción alcanzó el 35%.

"Según las autoridades municipales, el mes de abril no sería un problema para cobrar los sueldos. Pero no tenemos la seguridad que no vayan a efectuar los recortes", finalizó.

