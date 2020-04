La Cámara de Comercio pide créditos a tasa cero para afrontar la crisis

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), Mario Grinman, valoró la decisión del Gobierno de pagar parte del salario de las pequeñas y medianas empresas, pero consideró que "es insuficiente" y pidió que las pymes puedan acceder a "créditos a tasa cero" para afrontar la crisis producida por la pandemia del coronavirus.

"Todas las herramientas que está lanzando el Gobierno al mercado son útiles porque hay que tener en cuenta que el comercio está cerrado, no genera flujo de caja, y cualquier cosa que viene es interesante", indicó este sábado Grinman en diálogo con Télam.

En el caso de los subsidios a parte de los sueldos, señaló que "no son suficientes", porque explicó que "se subsidia en el mejor de los casos hasta $16.875 por salario (el equivalente al sueldo mínimo), cuando el promedio en el sector es de $52.000".

"Entonces ¿de dónde salen los $35.000 restantes? Los créditos a una tasa del 24% como el Gobierno pidió a los bancos son impagables porque los comercios están cerrados, no hay dinero", afirmó el dirigente gremial empresario. Remarcó que "no es un tema menor" y puntualizó que "habrá algunos empresarios que tengan espaldas para pagar sueldos o créditos, pero no son muchos".

"Venimos de dos años de recesión y nueve de estancamiento", sostuvo Grinman, quien subrayó que "lo que se requieren son créditos a tasa cero que los empresarios cuando se reactive la actividad económica, van a devolver"

Señaló que el financiamiento a tasa cero "es una herramienta que no la pueden poner los bancos públicos ni privados", porque remarcó que "el dinero que tienen es el de los ahorristas". Remarcó además que a su criterio el crédito "lo tiene que poner el Banco Central y utilizar a los privados y públicos como ventanillas para gestionar estos créditos y pagarles una pequeña comisión administrativa".

Fuente: Télam.