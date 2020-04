Federico Bongioanni, precursor de las charlas futboleras virtuales

El ex enganche de Instituto y Talleres incorporó la comunicación a la distancia mediante videollamadas y otras plataformas digitales con el objeto de seguir “enganchado” en tiempos de cuarentena.



El proceso 3.0 de la comunicación y las relaciones interpersonales crecen cotidianamente y el fútbol no es la excepción. En este caso no hablamos de un video juego en tercera dimensión o de realidad virtual, sino la necesidad de aggiornarse para comunicar, enseñar, aprender e incorporar conceptos de profesor a juvenil y viceversa. Quien fue entendiendo este procedimiento digital sin fronteras es el ex jugador de Instituto, Talleres y un largo derrotero por el continente sudamericano, Federico Bongioanni.

La “Bruja”, hoy DT de la Sexta división de Belgrano que compite en Liga Cordobesa, participó de una transmisión en instagram con un amigo donde vertió anécdotas, consejos y otros eslabones para conectarse con el fútbol y las ideas técnicas desde el punto de vista del ex jugador con una carrera incipiente como entrenador. Tuvo interesantes repercusiones y por eso evalúa firmemente seguir con esa metodología, que en tiempos de coronavirus y cuarentena, puede ser de singular aporte y no solo recreativo.

“Hay que ponerse hoy en lugar del juvenil, calmarle la ansiedad, porque no puede desarrollar su potencial y lo que pueda hacer de su casa es como de mantenimiento”, arrancó diciendo el ex enganche. “Es un momento de aprendizaje lo que nos toca vivir en todo ámbito de la vida, esta experiencia en cuarentena. En Belgrano Tenemos un grupo por whatsapp donde nos comunicamos con los jugadores, le pasamos diversas sesiones de entrenamientos y de acuerdo a sus espacios ellos van realizando. Mandan videos de los entrenamientos por el grupo, es una forma de no perder la motivación”.

A lo largo de su alocución, dejó siempre subrayada la palabra “contención”, palabras de docencia.

Contó: “Esta semana tenemos algunas charlas organizadas por zoom para conversar y escucharlos. Con todo este tema de la cuarentena creció mucho todo el tema relacionado a charlas, conferencias, jornadas de capacitación, y es para todos. Pero volviendo a los chicos, lo importante es que sientan que en este contexto, son escuchados”.

Sobre esta particular era de lo digital, Bongioanni tiene pensado aprovechar la herramienta y perfeccionarse: “Es momento para crecer y seguir por el camino del aprendizaje. La creación del conocimiento es colectivo así que aprovecho cada invitación que tengo para escuchar a gente relacionada al fútbol con distintas vivencias y distintas miradas para seguir aprendiendo”. Y agregó: “También tengo la suerte de estar en una estructura como Belgrano que es un crecimiento permanente”.

“La gente en este tiempo te pregunta mucho cómo se mantiene un jugador en estos momentos. La respuesta es muy simple, entrenando de acuerdo a su espacio disponible y eso no es fácil. Hay jugadores que viven en departamentos y no tienen balcón. Para ese jugador será un trabajo distinto al jugador que tiene espacio”, clarificó.

¿Qué le agregan a las conversaciones para mantenerlos con lucidez? La “Bruja” se permitió una licencia: “Nosotros en el grupo también mandamos acertijos y varias cosas para que piensen, que ayuden a razonar y no dejar la mente quieta. Y sobre todo para que se entretengan”.







Ganas de escuchar, con anclaje cordobés

Bongioanni tiene un proyecto para ampliar la red de comunicaciones y charlas on line, con la finalidad de exponer conceptos futbolísticos. Sin embargo, más allá de su preferencia en el deseo de poder escuchar en estos debates informales por redes sociales a Eduardo Coudet y a Gabriel Heinze, dejó en claro su predilección por los entrenadores cordobeses. “Me gustaría agregar que los técnicos de Córdoba también tienen que tener su espacio en nuestra ciudad. En los clubes y en la consideración general. Escucho a muchos quejarse porque vienen técnicos de afuera aunque nosotros tenemos que capacitarnos. Todo sea por seguir por el camino de la lectura del aprendizaje, mejorar la escucha y prepararnos para estar parado frente a un grupo”, reflexionó. Y cerró: “En Córdoba hay buenos docentes y muy buenos técnicos, nos tenemos que desarrollar más y combatir ese pensamiento con trabajo y dedicación. No es solo vocacional”.

Charla virtual con 200 participantes

Serán 20 minutos de exposición y 20 más de preguntas y consultas. Bongioanni se encuentra organizando una charla con el sistema de zoom para 200 participantes (entrenadores, técnicos, profesores de escuelitas) con Fredy Martín Moragón de expositor, que explicará su metodología de trabajo. Moragón fue coordinador varios años en la cantera de Barcelona y ahora figura a cargo de la Selección Sub 16 de China. “Todos queremos copiar el modelo Barcelona pero primero tenemos que saber dónde estamos parados para saber si lo podés aplicar o no. Yo creo que siempre el jugador está por encima de todo”, contó la “Bruja”. La cita es hoy viernes a las 16 (hora argentina), 21 (hora de España).

