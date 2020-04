Coronavirus: Proponen colocar plásticos divisores en taxis y remis

Desde el Concejo Deliberante presentaron un proyecto para que en los taxis y remis de la Ciudad se coloquen barreras plásticas separadoras entre conductores y pasajeros, fortaleciendo el aislamiento de ambos y buscando minimizar el riesgo de contagio.

La iniciativa es del jefe del bloque Córdoba Cambia, Juan Negri. En diálogo con La Nueva Mañana, Negri aseguró que esta medida "se va a usar cada vez más" en la medida que empiecen a flexibilizarse las restricciones de la cuarentena.

"Cuidar a los trabajadores es cuidarnos a nosotros mismos. Para que la salida paulatina del aislamiento no se transforme en un crecimiento exponencial, hay que anticiparse. Le propusimos al intendente que se exija en taxis y remis un plástico transparente que separe al conductor del pasajero", sostuvo.

Negri explica que un plástico de ese estilo tiene un costo de aproximadamente $2.000 y que “es muy difícil que en esta época de resentimiento de la actividad económica le pidamos al titular de la chapa que financie la totalidad del gasto". Ante esto, propone por que la Municipalidad pague el 75% y el chofer, el 25% restante.

“En las próximas semanas veremos relajarse las medidas de aislamiento, pero eso no es motivo para descuidarnos. Al contrario, debemos tomar las medidas necesarias para que esta gradual apertura no implique un pico de casos de contagios que no podamos manejar”, concluyó el concejal.