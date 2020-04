Gabriel Mikulas anunció que su retiro es inminente

"No se si fueron mis últimos partidos en Barrio Parque, si es que no vuelve la Liga. Los años se sienten. Mentalmente me siento bien, con ganas motivado, pero el físico esta temporada lo sentí bastante. Si me tengo que retirar creo que es ahora, y hacerlo bien", anunció Gabriel Mikulas en declaraciones al programa Tercer Tiempo, que se emite por radio Mitre Córdoba.

El ala pivot de 39 años actualmente se desempeña en Barrio Parque, en La Liga argentina.

De una extensa carrera, donde vistió las casacas de Independiente de General Pico, East Carolina Pirates (Estados Unidos), Atenas, Peñarol de Mar del Plata, Racing Basket Antwerp (Bélgica), Quimsa, Boca Juniors, La Unión de Formosa, Libertad de Sunchales, Sionista de Paraná, Salta Basket y Barrio Parque.