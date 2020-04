Presentan un proyecto para implementar el trabajo legislativo a distancia

La diputada nacional (Juntos por el Cambio), Soledad Carrizo, presentó un proyecto para implementar el desarrollo de actividades legislativas a distancia en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus.

La propuesta tiene por objetivo incorporar herramientas tecnológicas que modernicen el funcionamiento de la Cámara Baja y permitan el desarrollo normal del proceso de formación y sanción de leyes: presentar proyectos, debatir dentro de los bloques, trabajar en comisiones, dictaminar, pedir y recibir informes, controlar y sobre todo, sesionar para sancionar nuevas leyes.

“Como legisladores nos hemos visto frente a una situación que desborda las previsiones reglamentarias que Diputados tiene para funcionar, llevándonos a reflexionar sobre la necesidad de implementar nuevas herramientas para cumplir con nuestra función", expresó Carrizo.

Asimismo, remarcó que la Constitución Nacional no tiene una referencia específica sobre el lugar en el cual se debe sesionar y sancionar las leyes. “Sin embargo -precisó- el reglamento de funcionamiento de nuestra cámara, lo obstaculiza al no contemplar mecanismos alternativos al trabajo presencial, esto es, no ofrece una respuesta ante situaciones como la que estamos transitando, terminado por bloquear el funcionamiento del propio Congreso".

“El lamentable desarrollo del virus Covid-19 ha dejado en evidencia la necesidad de repensar el funcionamiento de nuestras instituciones hacia el futuro, identificando las debilidades que hoy muestran ante esta situación, buscando desde allí nuevas y mejores propuestas para implementar”, completó la diputada cordobesa.