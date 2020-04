Salud trabaja en el esquema para ir hacia una "cuarentena administrada"

El médico infectólogo Pedro Cahn aseguró este martes que "es evidente que en algún momento, no está definido el día, vamos a tener una cuarentena administrada" y que, si bien "hay cosas que van a cambiar", otras no van a cambiar por mucho tiempo.

Al participar del reporte diario que ofrece el Ministerio de Salud por la pandemia, el especialista explicó que, tal como sucede con otras enfermedades, el coronavirus "llegó para quedarse, no como pandemia" sino que quedará "integrado a una serie de virus respiratorios", del mismo modo en que ocurrió con el H1N, que ahora se puede prevenir con la vacuna.

"Hay cosas que estamos aprendiendo y hay que mantener, pase lo que pase, se abran las actividades que se abran, en el momento en que así se decidan, tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que mantener la higiene respiratoria, es decir toser en el pliegue del codo. Y la distancia óptima de metro y medio entre personas hay que mantenerla", explicó el infectólogo.

A su vez el médico precisó que en esta próxima etapa "no habrá grandes aglomeraciones, no habrá espectáculos deportivos, teatro, cine, volverán en algún momento pero en esta etapa sería imprudente hacerlo". El especialista habló también de la necesidad de organizar la capacidad del transporte: "300 personas en un vagón no sería lo que favorecía los estrictos controles que tenemos".

"Si somos capaces de cumplir con la medida de esta cuarentena administrada de esta segunda fase, es probable que podamos seguir adelante liberalizando más actividades, pero si no somos capaces, es probable que tengamos que dar un paso atrás", cerró el infectólogo.

"No hay alguna referencia clara que nosotro podamos mirar porque nuestra situación es diferente a la mayoría de los otros países", dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y agregó: "Estamos entrando en el invierno y esa situación lo hace bien diferente".

La funcionaria explicó que este monitoreo diario de ir administrando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio permite ir generando las recomendaciones y lo que viene será un desafío grande del Estado consensuado con expertos y todos los sectores. "Hay que estar alerta si hay que ir más despacio, o volver para atrás para poder aplanar la curva", cerró Vizzotti.

