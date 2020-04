Pichetto: "Hay que empezar a salir de la cuarentena con definiciones claras"

"Esto no puede ser para siempre, cuarentena para siempre no. El 13 (de abril) el Gobierno, ya lo está anunciando que va a empezar a flexibilizar", enfatizó el ex candidato a vicepresidente.

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó este domingo que la cuarentena "no puede ser para siempre", por lo que "hay que empezar a salir con definiciones claras", ya que si se extiende más allá del 13 de abril "los efectos van a ser letales". "Esto no puede ser para siempre, cuarentena para siempre no. El 13 el Gobierno, ya lo está anunciando hoy en los principales medios, va a empezar a flexibilizar", enfatizó Pichetto.

En declaraciones a Radio Rivadavia, manifestó: "Está bien lo que ha hecho el presidente y la oposición ha tenido una actitud responsable, ha acompañado. Lo que me parece es que el 13, inevitablemente, va a haber que flexibilizar y empezar a mover la rueda de la economía".

Para Pichetto, "el Gobierno está entendiendo que tiene que ir viendo cómo salir, cómo flexibiliza cumplida la etapa hasta el 13 (de abril)", y destacó: "Hay que hacerlo con la mayor responsabilidad. Hay que empezar a salir con definiciones claras en términos también de mirar el proceso económico".

"Sé que está viviendo momentos difíciles, pero la decisión política originaria es la equivocada. Es haber puesto a los bancos en cuarentena por presión del sindicato. Los bancos en realidad son servicios esenciales, no tienen la culpa los bancos", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas.