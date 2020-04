"Varios técnicos estamos para ayudarlo" dijo Caruso Lombardi al Presidente

"No lo había votado, pero después de escucharlo en televisión en una nota, me cayó bien", dijo el DT de Belgrano. - Foto: NA

El técnico de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, reveló este sábado que en conversación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le indicó que él y "varios técnicos" están "para ayudarlo" en este momento que Argentina atraviesa por la pandemia de coronavirus.

"Me había dolido lo que había dicho Alberto (Fernández) -comparándolo con Néstor Gorosito en sus respectivos desempeños en Argentinos Juniors-. Y lo que yo dije tuvo repercusión en las redes sociales. El otro día le escribí y le pedí disculpas, además le dije que nosotros y varios técnicos estamos para ayudarlo", detalló Caruso Lombardi en declaraciones para Super Mitre Deportivo -AM 790-.

Aclaró que en el mensaje enviado al Presidente se excusó por lo que había expresado: "Era lo que sentí y es como soy yo, le dije que si en algún momento podíamos tomar un café para aclararlo. Hablamos un montón de cosas y fue un ida y vuelta importante", valoró el ex entrenador de Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otros.

Caruso, además, contó que le reconoció que "no lo había votado, pero después de escucharlo en televisión en una nota, me cayó bien. Lo único que no me gustó es lo que pasó ayer con los jubilados", opinó.

Sobre la situación económica de los clubes por la suspensión del fútbol y la discusión sobre los salarios de los futbolistas, advirtió: "Los técnicos la están pasando muy mal también, la gran mayoría del ascenso no pueden aguantar sin cobrar, que viven al día, no todos los equipos pagan a tiempo. Los clubes si no tienen la plata de la televisión, se funden todos", alertó el mediático entrenador.

Puso como ejemplo a Belgrano: "El club está con un problema económico por una deuda con River -debe dos cuotas por el pase de Matías Suárez-, al no cobrar eso se le complicaron las cosas. Los dirigentes están con muchos problemas económicos y muy preocupados y más por este parate", resaltó el entrenador, de 58 años.

"Yo digo por qué no van tres técnicos de cada categoría a conversar con la plana mayor de AFA, para aportar y dar nuestra opinión, nunca nos hacen parte a los técnicos de nada y no estamos en ninguna negociación. No tenemos gremio nosotros -en crítica a la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino-, estamos arruinados", profundizó Caruso Lombardi.

Fuente: Télam