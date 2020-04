“Espacios de libertad”

Especial para La Nueva Mañana

Libros libres - primera parte:

En estas semanas, donde transitamos una cotidianidad tan diferente como jamás imaginada en alguna distopía, asistimos como sociedad a una abundancia inédita de contenidos culturales circulando libremente por las redes sociales e Internet. La intención de esta nota, y algunas que vendrán, es tomar una porción muy pequeña de este paisaje, la local, y conocer en palabras de los editores cordobeses que pusieron a disposición sus libros en formato digital, cuáles fueron sus motivaciones. En esta nota hablan Julieta Canedo y Sebastián Artero, editores de Vilnius y Lisa Daveloza, editora junto a JP Bellini en Superpoder.

¿Qué les llevó a tomar la decisión de compartir sus libros para descarga gratuita?

Vilnius: Hasta ahora, acostumbrábamos compartir ocasionalmente fragmentos de los libros, pero aún no habíamos compartido ningún libro completo. En la situación actual, ante la imposibilidad de que las lectoras y los lectores se acercaran a las librerías, decidimos poner a disposición varios títulos para su descarga o lectura en línea, como lo han hecho muchas otras editoriales.

Superpoder: Como hacemos libros ilustrados, el proceso de diseño tiene otro grado de complejidad, por eso elegimos sacar primero el papel y luego el digital y que este último sea de descarga gratuita. Desde el comienzo estaba proyectado que la versión digital de Una caja de libros (reseña adjunta) se pueda descargar gratis, pero la reciente publicación tuvo que ver con una propuesta del gobierno de la provincia para tenerlo en su plataforma la Escuela en Casa para el área de Ciencias Sociales de primaria.











¿Utilizan licencias libres que permiten la copia y circulación libre en sus publicaciones?

Superpoder: Hay personas que eligen las licencias libres, lo entienden como un compromiso político, un gesto de solidaridad cultural. Y hay otras que no están seguras de compartirlo así, desconfían de las lógicas de registro que están por fuera de “lo tradicional”. Nosotres como editores les comentamos las alternativas, qué implica cada registro en términos de trámites, circulación, comercialización y monetización, y lxs autorxs eligen las formas que les sean más seguras.

Vilnius: Hemos usado licencias Creative Commons en nuestros libros y cada vez estamos más convencidxs de que esa es la manera en que debemos continuar publicando. Las licencias ofrecen una gama amplia de opciones para elegir entre distintos grados muy claros de “protección” y “liberación” y propician la difusión gratuita de contenidos Entiéndase que “liberar” una obra no debe interpretarse como una pérdida de derechos sobre esta, sino más bien como una amable expansión de los derechos de otros y otras respecto de su uso.











¿Cuál creen que es el impacto de la “liberación” de contenidos culturales?

Vilnius: El entusiasmo con que tantas editoriales han estado poniendo a disposición sus ediciones y la alegría con que lectoras y lectores han estado recibiendo y a su vez poniendo en circulación todo ese material son una confirmación de que es un gesto bienvenido, tanto en esta circunstancia como en cualquier otra. El impacto de esta “liberación” de contenidos culturales: no solamente se acentúa, mediante ese gesto instintivo, una concepción que tenemos de estos proyectos como verdaderos espacios de libertad, sino que también el ánimo circundante se modifica. Es una acción saludable para todas las partes, que facilita el acceso de mucha gente a materiales elaborados con mucho esfuerzo, materiales que pueden enriquecer la propia cotidianeidad y funcionar, a la vez, como herramientas para pensar y hacer nuevas cosas con una lógica distinta.

Superpoder: Creemos que para un ejercicio pleno del derecho a la cultura es importante que muchos contenidos estén disponibles de modo gratuito, pero también creemos que eso no es suficiente. Hoy en día se consigue casi todo en internet, legalmente o no tanto, pero sigue habiendo sesgos en cuáles son los contenidos a los que cada une accede, a través de qué dispositivos lo hace, qué dicen esos contenidos, quién los realiza, qué calidades de producción tienen, cuáles son sus estéticas. La cultura libre es un gran primer paso, pero sin políticas culturales que abran el juego a distintos sectores y lecturas, no alcanzan para ser del todo transformadoras.

