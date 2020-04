El futbolista riocuartense que tiene el nombre de dos cracks brasileros

El defensor, ex Instituto, que juega en Centro Cultural Alberdi comentó que su padre le eligió los nombres por admiración a la selección "verdeamarela".

Romario Aldair López lleva los nombres de las ex figuras del Barcelona y la Roma.

“Tu nombre y un crack”, es una sección que tiene el sitio de la Cooperativa Al Toque Deportes, de Río Cuarto. Y esta semana contaron una historia particular.

Se trata de Romario Aldair López, defensor de Centro Cultural Alberdi, con pasado en Instituto, Estudiantes de Río Cuarto y Herlitzka de Las Vertientes.

“A mi papá le gustaba mucho el juego de los brasileños, la técnica y eso. Él iba decidido a ponerme Ferco Ronaldo y como no le permitieron Ferco me cambió todo el nombre. Me puso Romario Aldair”, aseguró el lateral, que lleva los nombres de dos campeones del mundo con la "verdeamarela" en 1994.

Pero lo curioso es que siguió con la tradición de su padre. Y a su hijo lo bautizó: Thiago Romario López. El primero en referencia a Thiago Silva y el otro por el "Chapulín".

“Mi señora estuvo de acuerdo porque también le gustaron los nombres y sigue el fútbol”, contó el futbolista al medio antes referido.