Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron aplazados por al menos un año

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que iban a desarrollarse en julio en la ciudad japonesa fueron postergados hasta 2021 tras el pedido de varios países en medio de la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

La decisión se tomó luego que el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, llegó a un acuerdo con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, y la misma fue anunciada por el ministro japonés para los Juegos, Seiko Hashimoto en una rueda de prensa.

La televisión japonesa NHK ya había adelantado antes de la llamada telefónica que Abe propondría el aplazamiento, una medida que intentó evitar, pero que no pudo dejar de tomar ante la propagación del coronavirus.

Esta había sido la primera vez que Abe reconoció que existía la posibilidad de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto se dio pocas horas después de que el COI admitiera también que planea decidir en las próximas cuatro semanas si se celebrarán o no los Juegos.

Durante ese comunicado, Bach había asegurado: “Para nosotros, (el aplazamiento) no sería responsable ahora y sería prematuro comenzar a especular o tomar una decisión en un momento en que no tenemos ninguna recomendación del grupo de trabajo”. Al día de hoy, los clasificatorios olímpicos se encuentran entre los torneos afectados, y el 43% de los atletas aún no han reservado sus lugares.

En medio de este cuadro de incertidumbre sobre cuál será la fecha de inicio de los Juegos Olímpicos, los Comités Olímpicos de Canadá y Australia ya habían anunciado que no enviarán deportistas a la capital japonesa, siempre y cuando se mantenga la fecha de realización de la cita internacional (del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto).

