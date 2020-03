“El desafío es ejercitar nuevas formas de solidaridad”

La psicología social es “una disciplina que investiga los procesos de interacción, es decir la experiencia de los sujetos en los grupos, las instituciones y en las organizaciones sociales”, tal como reza la presentación de la carrera que se dicta en este Instituto Superior de Estudios Psicosociales de Córdoba.

Frente a esta pandemia, desde la psicología social ¿cómo se aborda este tema y de qué manera se puede llevar adelante esta cuarentena?

-Yo creo que en primer lugar se debe diferenciar lo que es aislamiento de soledad. Si resonamos con el otro y empatizamos con él podemos buscar formas de ver qué vecino necesita charlar o intercambiar algo sin violar la cuarentena. A veces un llamado, una pregunta ayuda a no sentirnos en soledad. El miedo nos lleva a la parálisis o a la discriminación o a la violencia. Ver al otro como enemigo no es saludable para nadie. Igualmente pienso en aquellos que no tienen cómo sobrellevar una cuarentena por no contar con medios para vivir. Cómo hacemos con aquel semejante que no puede respetar este aislamiento porque no come si lo hace.

¿Cuál es el comportamiento de los individuos frente a estos hechos?, siendo en este caso la primera que ha tomado gran magnitud y que alcanza a todas las franjas etarias. En nuestro caso, también se ha dejado de lado un poco el dengue, siendo que hay muchos casos en nuestro país y que tiene gravedad por la cantidad de infectados.

-Creo también que esta es una oportunidad para revisar algunos de nuestros comportamientos más arraigados. Lavarnos las manos más seguido, no compartir mate. Por ahí compartir el agua pero cada uno con el suyo. Además de cuidar de la higiene de los hogares y no obviar el descacharrado, siempre pensando en el prójimo, por supuesto.

Existe una preocupación muy grande por el tema económico...

-Lo que tiene de distinto esta pandemia es -me parece- la incertidumbre de no saber si se puede detener, cuándo y cómo. Yo no soy especialista en el tema estrictamente médico pero creo que ejercitar nuevas formas de solidaridad es el desafío…

Está también el tema de la desconfianza. Se vive una situación muy rara, por lo menos esa fue mi impresión el lunes pasado, primer día de la cuarentena; tal vez con el correr de los días cambie...

-La salud mental es una construcción colectiva. Confiemos en los demás y en esa creatividad que surge en momentos de crisis. Nuestro pueblo dio sobradas muestras de ello.

El otro aspecto son los niños, adolescentes y adultos mayores; ya comienza la etapa de aburrimiento…

Bueno, me parece que estamos muy acostumbrados a una maratón de actividades. Creo que para todos es muy bueno aburrirnos un poco para ver cómo surge nuestra creatividad. Los niños y adolescentes pueden explorar nuevas estrategias para no aburrirse. Y los mayores deberíamos fomentar eso.



Uno de los aspectos, volviendo a lo conversado más arriba, es el tema de la discriminación, pues uno apenas tiene un resfrío o tose lo primero que dice, como usted aclaró al comenzar la entrevista, es: “no tengo coronavirus”.

-Estos últimos años se hizo un culto de la discriminación. Extranjeros, pero no eran todos: los bolivianos, paraguayos, peruanos y senegaleses. No se discriminaba a los extranjeros europeos, por ejemplo. Ahora se igualó con el coronavirus, pero el mecanismo de segregación del diferente o pobre o enfermo no dejó de existir, lamentablemente. Esto que te decía de sentir que el otro no es mi semejante sino un enemigo que me puede atacar. Por suerte hay ejemplos maravillosos de lo contrario. Para cerrar, los cantos comunitarios en los balcones de Italia es un claro ejemplo de esto.

En realidad, lo que me parece más difícil es cómo sigue todo después de... ¿Se podrá volver a la normalidad rápidamente?

- No sabemos cuándo terminará pero qué buena oportunidad para crear nuevas urdimbres comunitarias en que la solidaridad sea el eje que nos guíe. Si no mirá qué buen intercambio que tuvimos sin conocernos y por WhatsApp…

Sí, perfecto el intercambio, pero las preocupaciones económicas van a perdurar mucho más tiempo, lamentablemente.

-Eso no está en nuestras manos aliviarlas en lo macro. Pero quizás encontremos cómo ayudar a alguien en lo más cercano.

Modalidad de trabajo

Otra cuestión más particular es, ¿qué acciones han tomado desde el Instituto?

-Nosotros nos vamos a ir turnando: el equipo docente, coordinadores y observadores por año un día cada equipo (tres personas o cuatro como mucho), con todas las medidas de precaución necesarias. Por suerte tenemos una plataforma virtual para estar en contacto con nuestros alumnos y ayudar con actividades a que no se desconecten.

Funcionamos hace doce años, con título oficial; somos una tecnicatura superior. Son cuatro años de carrera y nuestros egresades salen preparados para operar en grupos comunitarios, educativos e institucionales. Tenemos una importante dialéctica entre teoría y práctica. Además de distar cursos de capacitación y asesoramiento.

Contacto:

e-mail: [email protected],

Teléfono: 0351-153536027.

Dirección: Sol de Mayo 726, Alto Alberdi, Córdoba.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]