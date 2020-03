Trabajadores de apps de delivery analizan medidas para seguir con su servicio

Los trabajadores de apps de delivery anunciaron este jueves que buscarán avanzar con medidas para continuar con su servicio de entrega a domicilio en medio del pedido del Gobierno a la ciudadanía de "quedarse en casa" por la pandemia de coronavirus y ante los riesgos de contagio.

“Dentro del sector se va a realizar una asamblea ya que frente a esta situación no sólo no se incrementaron los pedidos sino que disminuyeron. Estamos cubriendo un pedido por hora a $40. Es un golpe directo a nuestro ingresos y a nuestra economía. Necesitamos que se prohíban los despidos y que haya una especie de licencia paga para los trabajadores de la actividad”, afirmó Romina, trabajadora de Rappi, Glovo y Pedidos Ya en Córdoba.

Ante el inminente anuncio de una cuarentena obligatoria, la joven sostuvo que no están en condiciones de hacer frente al pago de alquileres, costos de alimentación ni mantener a sus hijos.

“Estamos esperando que se concreten las medidas de seguridad anunciadas por las empresas. Pedimos que se nos aseguren elementos preventivos como alcohol en gel, barbijos y guantes que hasta el momento no fueron provistos. No se están haciendo cargo de nada de eso y corre por cuenta de los trabajadores. Quien no puede comprarlos, se protege cómo puede. Nosotros estamos en constante contacto con la gente y nos ponemos en riesgo y a nuestros familiares”, remarcó en diálogo con La Nueva Mañana.

Entregas libres de contacto y el uso de tarjeta de crédito y débito como principal medio de pago para abonar el pedido son las medidas de prevención propuestas por Glovo, Rappi y Pedidos Ya, entre otras, para continuar con el servicio.

Recomendaron el uso tarjetas para "minimizar" el contacto y evitar la manipulación tanto de dinero como de plástico, ya que estas aplicaciones funcionan como otra forma de compra on line. En el caso particular de Glovo, según informaron, ya no será necesaria la firma del usuario en el dispositivo del repartidor.

"Estamos convencidos de que es un momento en el que tenemos que colaborar cada uno desde su lugar, siguiendo las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del contagio", aseguraron desde Glovo a través de un comunicado.

Por otra parte desde Pedidos Ya, remarcaron que “están en comunicación constante con restaurantes, supermercados, farmacias y comercios en general, así como con los repartidores, para seguir las mejores prácticas de higiene y seguridad y colaborar en su difusión”.

“Nuestra prioridad es la salud y la seguridad de las personas y asumimos también la responsabilidad social que tenemos. Entendemos la importancia de la continuidad de nuestros servicios en este contexto, por eso nuestro equipo está trabajando para que las entregas se hagan con la mayor seguridad”, indicaron.

Desde la empresa señalaron que mantienen un diálogo con los repartidores, colaborando en la difusión de las recomendaciones de seguridad e higiene dispuestas por las autoridades y las formas de cuidarse y cuidar a la comunidad, asumiendo la responsabilidad social de nuestra tarea.