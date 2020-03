La Legislatura de Córdoba convirtió en ley a la emergencia pública sanitaria

Durante una sesión especial desarrollada a puertas cerradas en el edificio de la Legislatura de Córdoba, la Unicameral sancionó la Ley de Emergencia Pública Sanitaria, que regirá en toda la provincia.

El proyecto del Ejecutivo faculta al Ministerio de Salud provincial para que dirija y organice el sistema sanitario provincial, público y privado, a fines de lograr una respuesta integral y efectiva a la situación de emergencia actual, mediante las acciones de contención, derivación y tratamiento, entre otras, que esta dependencia disponga.

A tal fin, la norma crea un Fondo para Atención Del Estado De Alerta, Prevención y Acción Sanitaria de Enfermedades Epidémicas, integrado por mil doscientos millones de pesos.

Los alcances de la normativa serán de acatamiento obligatorio por los prestadores del sector privado y los financiadores del servicio de salud cuyos afiliados sean residentes permanentes en la provincia de Córdoba, como así también por los establecimientos sanitarios dependientes del ámbito municipal y comunal.

La norma sancionada por la mayoría de los bloques políticos en la Casa de las Leyes, no contempla sólo al coronavirus, sino que habla de "dengue, sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias" en territorio provincial.

En la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión que se demoró por un par de horas en el análisis de los alcances de la ley, el ministro Diego Cardozo ofreció un detallado desarrollo de la situación en la provincia de Córdoba y de las medidas que se están aplicando, respondiendo también las preguntas de los integrantes de las distintas fuerzas con representación en la Unicameral cordobesa.

El Ministro Cardozo, el legisaldor Francisco Fortuna y el vicegobernador Manuel Calvo durante la reunión de Labor Parlamentaria. Foto: Legislatura de Córdoba

La discusión en el recinto

“Sabemos que el Gobernador y el Ministro de Salud no se han cruzado de brazos sino que están desde el primer día coordinando acciones para que la pandemia no se ensañe con nosotros”, destacó la legisladora Liliana Noldy Abraham, quien al presentar el proyecto hizo un repaso por las medidas de Gobierno tomadas en el marco de la emergencia nacional.

“Es necesario que el Poder Legislativo dote de herramientas amplias al Ministerio de Salud para poder hacer frente al brote del coronavirus” señaló la representante de Hacemos por Córdoba, que también señaló que “para aventar toda duda” respecto a la necesidad de la emergencia, la misma debe ser ratificada por ley. “Para que ningún cuestionamiento meramente formal las alcance”, señaló.

Entre sus consideraciones, destacó que a partir de la sanción de la norma, “el Estado provincial se hará cargo de atender a los enfermos por coronavirus, pero también se ordena al sector privado que se haga cargo del resto de las enfermedades” que también afectan a la situación sanitaria general de los cordobeses.

Por último, la Abraham destacó el rol de los legisladores que “sin especulaciones partidarias se hicieron presentes” en la sesión especial del miércoles.

"Confiamos en que los fondos serán destinados al lugar en que se los necesita", dijo Alberto Ambrosio. - Foto: Legislatura de Córdoba

“Vamos a acompañar el proyecto de ley porque creemos que es necesario arbitrar todos los medios para poder enfrentar a este nuevo enemigo invisible. Debemos estar todos abroquelados en un mismo frente para dar pelea a esta pandemia”, señaló en ese sentido, el legislador Alberto Ambrosio.

“Tenemos que unirnos y tratar de prevenir”, resaltó el representante del bloque Córdoba Cambia. “Todos estamos asustados porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las consecuencias”, dijo Ambrosio, que se corrió de la discusión respecto al monto destinado al fondo específico al señalar: “si estos son los fondos que el Ministerio necesita, nosotros vamos a acompañar porque confiamos que ese dinero será destinado al lugar en que se los necesita. En este momento no hay margen ara disputas partidarias ni para sacar ventajas de ningún tipo”.

En igual dirección se expresaron los demás bloque partidarios que acompañaron el proyecto. “Estamos dispuestos a brindar nuestro apoyo y el de nuestros equipos técnicos para colaborar en lo que sea necesario”, dijo la legisladora Marisa Carrillo. “Todos dependemos de todos, de nuestro cuidado, de nuestra salud y de nuestro compromiso colectivo”, señaló la radical.

Desde Encuentro Vecinal Córdoba, María Rosa Marcone señaló que “en este momento de emergencia debemos estar todos poniendo el hombro”. La jefa de bloque de ese espacio legislativo aprovechó su espacio para destacar el trabajo del personal de salud que viene desarrollando su labor en los hospitales y los centros de salud.

En el uso de la palabra, Marcone introdujo una propuesta que también fue una constante de los representantes opositores: el “sinceramiento” respecto a la situación actual del sistema de salud y la necesidad de vigorizar las campañas de prevención. “Hay que fortalecer los mecanismos para informar a la ciudadanía y, sin fomentar el pánico, debemos advertir a la población que cuando llegue el pico del contagio no vamos a tener camas suficientes si no tomamos los recaudos que hoy se nos piden”, advirtió Marcone.

Una medida similar fue propuesta por la legisladora Cecilia Irazusta, quien consideró que “la ley es necesaria”, pero también propuso la creación de un fondo solidario a partir del aporte de una parte de las dietas de los legisladores.

En sus consideraciones posteriores, Marcone advirtió sobre la situación en las cárceles, pidió profundizar la atención a “los sectores más humildes” y pidió conocer de dónde se redireccionarán los fondos destinados a fin de garantizar los alcances que establece la ley. “Vamos a acompañar, pero nos gustaría tener en claro desde dónde se van a sacar los fondos”, señaló.

"En este momento de emergencia debemos estar todos poniendo el hombro”, dijo María Rosa Marcone. - Foto: Legislatura de Córdoba

“Debemos genera conciencia y no alarma. Para eso el Poder Ejecutivo deberá arbitrar algún tipo de medida para atender a las consecuencias económicas que ya se sienten”, señaló sobre el final de la sesión Orlando Arduh, quien propuso que se contemplen las inciativas que, en ese sentido, “seguramente han presentado varios legisladores”. “Debemos darle a los cordobeses la absoluta seguridad de que se está trabajando por el bien común”, advirtió.

Las críticas

Ni Soledad Díaz García, ni Luciana Echevarría acompañaron el proyecto que se discutió en la sesión especial, al que consideraron “insuficiente” por varios aspectos que incluso fueron contemplados en dos proyectos alternativos que quedaron incorporados a la sesión aunque no recibieron ningún tipo de análisis.

Con críticas al Gobierno provincial y nacional, Soledad Díaz García advirtió que “ni el sistema sanitario ni el argentino está preparado para hacer frente a un brote de este tipo”. En ese sentido, cuestionó la existencia de “hospitales repletos de residentes que recibirán un aumento salarial de $900 al mes”. “1.200 millones de pesos no alcanzan para revertir la situación en la que se encuentra el sistema sanitario. Tenemos 500 camas para atender a toda la población”, advirtió la representante del Frente de Izquierda.

“¿Qué personal va a hacerse cargo de establecer una salida a esta situación?”, se preguntó Díaz García, quien recordó que en la actualidad, “desde el Hospital de Niños denuncian un déficit de 130 enfermeras”. “Ahora dicen que van a duplicar los fondos, pero eso seguirá siendo insuficiente”, advirtió la representante que volvió a pedir por una mayor participación de los trabajadores y las entidades sindicales a la hora de elaborar propuestas como la que se puso en consideración este miércoles. “Nos parece un error que quede en manos del Poder Ejecutivo el rol de disponer las medidas para enfrentar una situación tan grave como la que vive el país”, cuestionó.

“Situaciones como la que vivimos sacan a la luz situaciones que durante tiempos normales son escondidos con discreto éxito por el Poder político”, señaló Luciana Echevarría al comenzar su exposición en la que dijo que “nadie dice que esta pandemia se podría haber evitado”.

“Se intenta instalar la idea de que esto es algo que nos cayó del cielo y no es así”, advirtió la legisladora del MST que había presentado previamente un proyecto de emergencia trabajo en conjunto con trabajadores de 10 hospitales de la provincia que, entre otras cosas, proponía “un aumento del 20% del presupuesto de salud, la declaración de utilidad pública de los insumos necesarios y de la infraestructura de todo el sistema de salud privada”.

“Si ustedes creen que la salud pública está bien, no van a tomar las medidas profundas que son necesarias. La pandemia no genera crisis en el sistema de salud, sólo desnuda el colapso previo y lo profundiza. El gobierno hizo un plan verticalista discutido entre cuatro paredes, acá hay vidas en juego, no hay lugar para la especulación política. Para tener éxito hay que democratizar el diseño del plan de contingencia sumando a los trabajadores de la salud y a expertos en un Comité de Emergencia que dirija el operativo. Cualquier medida que no sea guiada por ellos está condenada al fracaso", dijo durante su exposición del miércoles.

Luciana Echevarría y Soledad Díaz García se opusieron al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. - Foto: Legislatura de Córdoba

El debate fue cerrado por el jefe de bancada del oficialismo, Francisco Fortuna, quien agradeció la labor de la oposición por la predisposición al trabajo conjunto y señaló que “cuando la emergencia es sanitaria, los legisladores tenemos una responsabilidad que es enorme”. “Por eso no me voy a detener a responder algunas acusaciones y aseveraciones que puedo no compartir, porque creo que no tenemos que generar pánico. Tenemos que ser eficaces en la toma de decisiones. Esta Ley adhiere a la emergencia nacional, pero tenemos que saber que este no es el único problema que tenemos hoy. Se están solapando otros problemas epidémicos como el dengue y ni bien empiece el otoño nos vamos a encontrar con las enfermedades respiratorias bajas”, advirtió el ex Ministro de Salud de la Provincia.

En ese sentido, Fortuna consideró que la sanción de la ley “pone de relevancia la importancia que tiene el sistema de salud provincial que es el la columna vertebral de todo el sistema de salud” y cuya efectividad garantiza “el acceso universal” a la salud para todos los cordobeses.

Además, el legislador señaló que “la ley es una norma absolutamente pragmática que dispone de una cantidad de fondos cuyos montos pueden ser revisados las veces que hagan falta” y que, al estar en una situación de emergencia, “las disposiciones de la ley ya están efectivizándose” en el día a día de los cordobeses.

“Es nuestra responsabilidad como legisladores sancionar esta ley y preocuparnos por difundir la necesidad de que los vecinos y las vecinas tengan como referencia las disposiciones del Gobierno nacional y provincial”, resaltó Fortuna.

“Quiero darle la tranquilidad respecto a que el Poder Ejecutivo va a estar tomando permanentemente las medidas necesarias para enfrentar la epidemia y si es necesario que volvamos a reunirnos para discutir y avanzar con otra ley, aquí vamos a estar tomando las precauciones del caso. Seguramente no va a ser la última ley que tengamos que estar debatiendo aspectos que tengan que ver con esta contingencia”, aseguró Fortuna, quien también destacó especialmente el horizonte de trabajo “claro y contundente” que ha demostrado tener la cartera de salud provincial.

Pra Fortuna, la ley, “pone de relevancia la importancia que tiene el sistema de salud provincial". - Foto: Legislatura de Córdoba