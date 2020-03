Se cumplen cien años del nacimiento de Alfredo Terzaga

Especial para La Nueva Mañana

Alfredo Terzaga nació el 13 de marzo de 1920 en Río Cuarto. Trabajó en el Ministerio de Hacienda de la Provincia. Fue periodista. En 1953 fundó el Diario Orientación (defensa del peronismo) clausurado en 1955. Fue expulsado del trabajo. Con la amnistía de Frondizi lo reincorporaron al Banco de Córdoba.

En el banco dirigió la famosa Revista de Economía que contenía además temas históricos y geográficos. Organizó la imprenta de la entidad, publicó un libro con la Editorial Corredor Austral sobre Mariano Fragueiro (el abuelo del banco). Dictó clases en la Escuela de Bellas Artes. Tradujo las obras de Rimbaud y Novellis.

Publicó la Historia de Roca en dos tomos. Dirigió una Colección en la vieja librería Assandri donde publicó la Geografía de Córdoba. Fue amigo de la más alta intelectualidad de su época. El Museo del Banco de Córdoba y la Biblioteca llevan el nombre de Terzaga. La UNRC publicó alguna de sus obras y planea la reedición de su totalidad como parte de la conmemoración del centenario. Falleció en 1974 a los 54 años de edad.

En el nombre del padre

Alfredo terzaga (h) es psicólogo, escritor, artista plástico a la vez que celador de la obra de su padre.

Alfredo… ¿Cuál es el compromiso suyo con legado que dejó su padre?

- Quisiera aclarar que, en lo personal, el legado mayor que me dejó mi padre fue mi formación personal. Soy como soy de polifacético gracias a lo que él me transmitió desde su ejemplo y dedicación. Ahora en cuanto a sus textos asumí, desde su partida, el compromiso de difundir, preservar y sostener la pervivencia de ellos en los ámbitos pertinentes.

Su padre abordó temáticas diversas con igual pasión y rigor ¿usted, rescata alguna por sobre otras?

- “Yo no escribo a 4 manos… escribo a 4 máquinas..!” Decía mi padre, porque en cada una trabajaba sobre un tema diferente. A mí me interesa sostener la atención en lo referente a las artes (pintura y literatura) porque se ha visto relegada por su producción sobre el ámbito político; pero en este plano, el de las artes, no estuvo por debajo de aquel otro.

¿Algunos trabajos en particular en el plano de las artes?

- En letras, la traducción de los románticos europeos. Y en pintura el trabajo que hizo sobre las etapas de producción de Pablo Picasso en el Guernica. También la Historia de la pintura cordobesa. Ambos están en la biblioteca del Banco de Córdoba llamada… Alfredo Terzaga.

Terzaga, Fragueiro y una edición riesgosa

Carlos del Campo editó, en plena dictadura, el texto que Terzaga dedicara a Mariano Fragueiro. Aquí nos refiere los porqués de aquel osado emprendimiento.

Carlos… ¿qué lo llevó a asumir aquella comprometida edición de Mariano Fragueiro. Pensamiento y Vida Política?

- En los años de la dictadura cívico-militar (1978) el III Cuerpo de Ejército prohibió el acto de homenaje a Fragueiro. A nosotros, los organizadores, nos llevaron detenidos al Cabildo donde funcionaba la Jefatura de Policía. No estuvimos dispuestos a dejarnos amedrentar y decidí publicar el ensayo. Terzaga destaca en Fragueiro su enorme pasión nacional y su lúcido aporte al pensamiento nacional. Fragueiro fue quien diseñó el gran proyecto de país en la Organización Nacional y quien entusiasmó al presidente Urquiza sobre el Crédito Público y la creación del Banco Nacional de la Confederación Argentina: “una original creación donde se aunaban las funciones bancarias con las de la Hacienda”, nos dice Terzaga. Atendió, además, otros asuntos de gran trascendencia como la Liga del Interior y el destierro; el impulso a la minería y a la construcción del ferrocarril trasandino; la libertad de imprenta y el problema del indio siendo el único político que entonces rechazó la posibilidad de que los salvajes sean reemplazados por la inmigración europea. Terzaga dejó una advertencia sobre la cual creo que nos es conveniente reflexionar: “fácil es abominar del maniqueísmo en teoría pero difícil resulta no caer en él a cada paso”.

Terzaga según Ferrero, la visión de un historiador

El historiador Roberto Ferrero es el autor del prólogo del libro de Terzaga Claves de la historia de Córdoba titulado La concepción histórica de Alfredo Terzaga. Aquí reflexiona sobre la influencia y trascendencia del riocuartense en el campo de la historia.

¿Cómo recuerda a Terzaga a 100 años de su nacimiento?

- Terzaga tenía una formación digna de un renacentista: escritor, poeta, pintor, traductor, periodista, director de colecciones de libros, crítico de arte, profesor de esta materia y algunas cosas más. Lo traté muy de cerca en sus últimos diez años, cuando su vocación se había orientado a la consideración más detenida de la Historia Argentina, especialmente la época posterior a Caseros y la era roquista, a la cual consideraba la etapa fundacional de la Argentina moderna. Fue un autodidacta extraordinario. Tenía, para informarse, una seriedad que muchos “cientistas” de la academia deberían imitarle.

No se limitaba a consultar los libros ya editados, sino que rebuscaba en los archivos de Córdoba, de Buenos Aires y Tucumán. Incluso, mantuvo correspondencia con la última hija del General Roca, que aún vivía en los setenta. Cuando difería con las opiniones de historiadores consagrados, lo hacía siempre con respeto, sin ironías ni actos de suficiencia, combatía ideas, no personas. Así construyó su célebre “Historia de Roca”, que concibió en tres tomos, de los cuales quedó sin escribir el tercero por su fallecimiento a en la cúspide de su capacidad intelectual. Sus amigos - Denis Conles, Luis Moyano, Alberto Regali y yo mismo- quienes además éramos sus discípulos, perdimos entonces un hombre irreemplazable, pero nos quedan sus enseñanzas. Por su erudición incontestada y por la honradez con que escribía y polemizaba, quienes no compartían su ideología -que era la del socialismo nacional de Jorge Abelardo Ramos- le profesaban de todas maneras un enorme respeto, del que indudablemente era merecedor. Su partida dejó un vacío que nunca se llenó. Él era, en Córdoba, el mejor de todos nosotros. Así recuerdo a Alfredo Terzaga en este centenario.

