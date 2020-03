Baja a Movypark: el estacionamiento será gratuito y se devolverá el dinero

El concejal Juan Viola dio detalles de la transición hasta que opere una nueva empresa. Confirmó que no habrá multas y se exigirá la devolución de saldos a los usuarios.

El intendente Martín Llaryora decidió dar de baja la concesión a la empresa Movypark, el servicio de estacionamiento medido en el centro de ciudad de Córdoba, tras el incumplimiento del servicio por más de 72 horas.

Desde el Concejo Deliberante, la bancada oficialista ratificó la medida. El concejal Juan Domingo Viola confirmó a Radio Universidad Am580 que por el momento el estacionamiento será gratuito y se reclamará la devolución del saldo a los usuarios.

“El intendente Llaryora emplazó a la empresa Movypark para que, primero, deje de prestar el servicio producto de las causales de caducidad; y segundo, para que reintegre a todos los usuarios los saldos que tienen cargados. Además, en este punto, el intendente está analizando la posibilidad de avanzar en un resarcimiento para los usuarios”, aseguró Viola.

El edil oficialista explicó que por el momento el estacionamiento medido en el centro de la Ciudad entrará en un “período ventana” hasta que se oficialice la llegada de otra compañía para prestar el servicio.

“Operativamente estamos en un período ventana en el que el usuario no va a tener la obligación de pagar, no se van a aplicar multas en las zonas que estaban controladas por esa empresa. Tampoco los vecinos deben pagarle a nadie que se acerque a querer cobrarles. Tiene que quedar claro que hasta que no se firme un nuevo contrato con otro prestador el servicio va a ser gratuito”, confirmó Viola.

En este sentido, descartó la posibilidad de que los "naranjitas" vuelvan a la zona céntrica.

“Estamos trabajando en reemplazar la empresa por un nuevo sistema, pero seguir trabajando con la tecnología de las aplicaciones móviles y sistemas informáticos. Con las cooperativas de “naranjitas”, también trabajamos pero la idea no es avanzar con ellos en el centro sino en las zonas aledañas y en los barrios", afirmó.

