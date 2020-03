Encuentro de la UCR: Mestre aseguró que no va a dejar de "buscar el diálogo"

Finalizó este sábado el encuentro provincial de la UCR en Villa Giardino, donde se realizó un plenario para escuchar a las distintas voces de referentes partidarios de Córdoba.

En la jornada se cerró con la exposición de opiniones y propuestas para el presente y futuro del partido como corolario de la apertura de múltiples espacios de debate, entre los que se destacaron las subcomisiones de "Realidad de la UCR", la de "Mujeres radicales en la lucha", la de "Ambiente", de "Realidad Económica y Social de la Provincia de Córdoba", de "Gobiernos Locales" y la de "Modernización".

Entre los referentes presentes que expresaron sus ideas en el plenario se destacó la presencia de Carlos Becerra, Dante Rossi, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Carlos Brinner, Julio Camaño, Sergio Piguillem y Natalia Lenci, entre otros.

El cierre del plenario estuvo a cargo del presidente del comité Ramón Javier Mestre, que en su discurso destacó: "Este espacio fue concebido como un lugar para las palabras, las ideas y el debate. Aquí disentimos y aquí coincidimos. Por eso la importancia de un encuentro de estas características y por supuesto que celebro esta unión. En estos tiempos he escuchado todas las opiniones, recorrí parajes, pueblos y ciudades. Por eso les digo que tenemos que estar todos para generar un debate en todos los núcleos internos".

"Los radicales estamos en un momento donde debemos poner las barbas en remojo, para discutir con respeto y amplitud. Tal vez, y espero que así sea, si coincidimos esa sea la llave para terminar de una vez con el salvaje internismo que tiene este partido. Tenemos que dejar de ver al de al lado como un adversario. Hay que avanzar dando espacio a todos y cada uno de nuestros dirigentes tiene que hacer una introspección para analizar los tiempos que se viven y los que se vienen", afirmó.







Luego expresó: "Tenemos que mirar hacia adentro. He pedido las disculpas y me hago cargo de los errores que se pudieron cometer. Acá no hay grieta, hay diferencias. Necesitamos un radicalismo fuerte, moderno y dar vuelta la página. Un radicalismo que nos enamore; con jóvenes protagonistas; con mujeres y hombres iguales, que se aggiorne a las nuevas demandas. Sin enfrentamientos dañinos y por un radicalismo que abra los brazos, nos abracemos y los invito a que seamos protagonistas".

En su discurso también hubo un capítulo especial para las mujeres: "Esta mañana cuando me levanté, prendí el televisor, vi una cifra lacerante y triste. No hay nada que festejar mañana. Decenas de mujeres han muerto en lo que va del año. Lo que tenemos es una gran responsabilidad en momentos tan complejos. La UCR es un partido que toda la vida luchó por la igualdad. Tiene que darle más espacios a las mujeres, tiene que profundizar todos y cada uno de los canales para defenderlas, para darles los lugares que les corresponden en igualdad con los hombres".

Para finalizar, expresó su total agradecimiento por la participación a las casi 2.000 personas que participaron del encuentro entre ambos días.

