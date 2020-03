Este sábado finaliza el encuentro de la UCR provincial en Villa Giardino

Más de 500 personas participaron en la primera jornada del clásico encuentro de la UCR provincial, que tuvo lugar una vez más en el Hotel Luz y Fuerza, en Villa Giardino.

Un salón con centenares de asistentes fue el escenario donde el presidente de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo, junto al presidente del comité provincial Ramón Mestre, el intendente de Villa Giardino Omar Ferreyra y la presidenta de la JR Elina Etchart, dio su discurso para inaugurar la reunión.



"Podemos construir un proyecto nacional, Córdoba es indispensable para eso. No ha sido buena la desunión del radicalismo de Córdoba, por eso no debemos mirar para atrás todo el tiempo, auto flagelándonos, tenemos que construir esa unidad del futuro. No debemos quedarnos en el lamento, en el lloriqueo, sino en construir los próximos triunfos y lo vamos a hacer trabajando mancomunadamente", dijo Etchart. Finalmente aseguró: "El peronismo se junta para recibir órdenes, no se juntan para deliberar como los correligionarios, cómo se juntan aquí en este lugar".

Luego, la jornada continuó con la disertación de diferentes expositores, que trataron diversos temas en comisiones y sub comisiones. La principal estuvo a cargo del periodista Claudio Fantini, quién expuso sobre la situación nacional.

Entre las sub comisiones se destacaron la de "Realidad de la UCR", por la diputada nacional Ana Carla Carrizo, la de "Mujeres radicales en la lucha", la de "Ambiente", "Realidad Económica y Social de la Provincia de Córdoba", la de "Gobiernos Locales" y finalmente la de "Modernización"

La actividad de Villa Giardino está concebida como un espacio de encuentro, de debate, y de intercambio de ideas y opiniones para que cada militante y dirigente exponga sus intenciones para tratar la actualidad y definir el futuro del radicalismo cordobés.

En la primera jornada que fue este viernes estuvieron presentes los diputados nacionales, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Hugo Romero, Ana Carla Carrizo, Diego Mestre, los legisladores provinciales Benigno Rins, Verónica Garade Panetta, Marisa Carrillo, Marcelo Cossar, Dante Rossi, los concejales Alfredo Sapp, Cecilia Aro, Pablo Romero, Daniela Sacchi, los intendentes Carlos Brinner, Daniel Salibi, Ariel Grich, Matías Gvozdenovich, Fernando Luna, Oscar Saliba, Ricardo Manera, Liliana Ruetsch, Víctor Molina, entre otros.

Además también participaron dirigentes como Javier Bee Sellares, Carlos Becerra, Jorge Sapia, Alberto Zapiola, el candidato a intendente de Río Cuarto Gabriel Abrile, Miguel Nicolás, dirigentes de la Juventud Radical y muchos hombres y mujeres del centenario partido.

Este sábado será la segunda y última jornada, donde se realizará el plenario y cierre del encuentro.