Coronavirus: "La gente tiene que estar tranquila, no estamos en emergencia"

El ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, confirmó este viernes en conferencia de prensa la existencia de un caso importado de coronavirus en Córdoba.

Se trata de un hombre de 57 años que retornó a la provincia luego de que realizara un viaje por el norte de Italia, zona que presenta un porcentaje elevado de infectados por el virus.

Según informó el titular de la cartera provincial, el paciente se encuentra aislado en su domicilio, no tiene contacto con la comunidad y está siendo tratado de acuerdo a las especificaciones del protocolo sanitario.

Asimismo, Cardozo reiteró que la situación está controlada, que no hay razones para entrar en pánico y que se trata de una situación dinámica. “La gente tiene que estar tranquila. No hay por qué entrar en emergencia sanitaria. Si llega a ocurrir una eventualidad lo comunicaremos. El paciente está aislado y no tiene contacto con la comunidad y lo estamos tratando. Además, estamos trabajando con Nación.”, remarcó desde el Complejo Pizzurno.

El hombre se encuentra aislado en su vivienda en compañía de su pareja y ambos son monitoreados por las autoridades, mientras dure el periodo de cuarentena (14 días). Luego se someterá a una nueva prueba médica.

Por otro lado, Cardozo aseguró que se trata del único caso positivo en la provincia. "El 80% de los casos positivos evolucionan favorablemente", agregó.

Se confirma el primer caso de coronavirus en Córdoba. https://t.co/ICAeIVeHcj — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) March 6, 2020

El caso

El paciente llegó a la provincia proveniente de Italia el 18 de febrero, con características asintomáticas.

Ingresó al Hospital Privado de Córdoba el pasado 2 de marzo, proveniente de una localidad del interior provincial donde recibió la primera asistencia médica de acuerdo a los protocolos vigentes.

Sus muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, donde confirmaron que se trataba de un caso de coronavirus.

