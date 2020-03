Se presentó la bebida de maní desarrollada por investigadores de la UNC

Este jueves en el Honorable Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Córdoba, se presentó oficialmente la bebida de maní desarrollada por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias FCA-UNC, que salió al mercado bajo el nombre comercial de Pitey.

El acto fue presidido por el rector de la Universidad, Hugo Juri y el decano de la Facultad, Juan Marcelo Conrero. Estuvieron presentes en la oportunidad el doctor Rubén Grosso, acompañado por el equipo investigador; directivos de las firmas comerciales intervinientes; autoridades universitarias, del Gobierno provincial, intendentes e invitados.

Esta bebida de maní reducida en grasas y con alto valor nutricional, similar a las que se comercializan en el mercado en base a almendra, coco o soja, es fruto de un trabajo de varios años del Laboratorio de Tecnología de los Alimentos (LabTA) de la FCA-UNC.

En la oportunidad, ingeniero Conrero expresó: “Estamos muy contentos porque en estos procesos se conjugan la investigación científica y el desarrollo productivo y como consecuencia nos encontramos con un producto regional, innovador y que además generará trabajo genuino a los cordobeses”.

Pitey es la primera bebida de estas características que se elaborará por completo en la provincia de Córdoba y llevará impresos en su envase los logotipos de la UNC y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Además, es un producto netamente regional ya que todas las partes intervinientes son cordobesas; desde el maní, su procesado, el desarrollo de la bebida y la producción y comercialización.

El producto sale al mercado en envase tetrabrik en condiciones estériles, que permite mantener el producto apto para consumo humano hasta nueve meses.

El doctor Rubén Grosso explicó que se trata “de un alimento sin colesterol, totalmente natural y con alto nivel de proteínas”, además de un suplemento de calcio que la hace muy completa, especialmente en dietas veganas de quienes son intolerantes a la lactosa.

Este trabajo conjunto entre lector público y privado, fue posible gracias al acompañamiento de las empresas Nutrín (proveedora de la materia prima); La Lácteo (fabricante del producto) y Ansa , encargada de la comercialización.

Entre otros invitados estuvieron presentes, el ministro de Ciencia y Técnica, Pablo Di Chiara; la secretaria de Ganadería provincial, Catalina Boetto; los diputados nacionales Diego Mestre y Soledad Carrizo; la legisladora provincial Silvia Paleo, además de intendentes.





Propiedades de la bebida de maní:



* Producto natural preparado con granos seleccionados de maní Argentino.

* Producto 100% vegetal ideal para dietas vegetarianas y veganas.

* Contiene 220 mg de calcio por porción (200 ml) niveles equivalentes a la leche de vaca.

* Fuente de vitaminas A, D2 y E.

* Contiene vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y ácido fólico.

* Presenta una elevada proporción de Omega 9.

* No contiene organismos genéticamente modificados ni transgénicos.

* Contiene Fibras.

* Contiene fitosteroles.

* Libre de Gluten.

* No contiene lactosa.

* No contiene colesterol.

* No contiene grasas trans.

* No contiene conservantes ni colorantes.

* No contiene soja ni derivados de soja.

* No se utilizan procesos químicos para su manufactura.

* No se incluyen jarabes de maíz ni de glucosa o fructosa.