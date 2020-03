Un webdoc como parte del universo creado por Alex Appella

Especial para La Nueva Mañana

El proyecto de las Bibliotecas Ambulantes, que ya lo reseñamos en La Nueva Mañana, consiste en un conjunto de valijas con copias de “Entonces el libro” y otros recursos, que viajan por todo el país de manera gratuita a lo largo del año, por escuelas y otras instituciones, como herramienta para trabajar la identidad, la memoria, la discriminación.

La historia del proyecto, creado e impulsado por la artista y encuadernadora Alex Appella en 2013, con cada año que pasa se vuelve grandiosamente más inabarcable porque no para de crecer. El año pasado, las bibliotecas fueron nominadas al IBBY-Asahi Reading Promotion Award, un premio de promoción de lectura juvenil muy importante a nivel internacional. Álvaro Vildoza, tesista de la maestría en Periodismo Documental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero se enamoró del proyecto, lo tomó para su tesis y junto a un grupo de trabajo realizó un webdoc para la asignatura Taller de Nuevas Pantallas. El webdoc sistematiza, ordena y pone a disposición un bagaje inmenso de información alrededor del libro, la autora, la historia de las valijas, un mapa interactivo, testimonios de docentes y recursos necesarios para hacer una buena investigación, incluido también un foro de participación para estudiantes y docentes que quieran conocer el proyecto o encontrarse de manera virtual a debatir y poner en común sus experiencias.





¿Qué es un webdoc y cómo funciona?

- Es un documental interactivo, sigue siendo una narrativa pero no es lineal como un documental audiovisual tradicional. Está fragmentado y presenta otras posibilidades de ser recorrido. Se añaden elementos interactivos en los que uno puede hacer clic y escuchar algo o ver una infografía animada. Sigue siendo un documental, sigue contando una historia, pero desde la realización se le añaden elementos que le permiten al usuario, al espectador participar de alguna manera.

¿Cómo las nuevas pantallas pueden aportar al aprendizaje?

- A mí siempre me pareció un desafío hermosísimo ampliar las posibilidades. El cuaderno, la lapicera, la toma de apuntes... La palabra escrita me parece fascinante pero eso no invalida que puede haber otras maneras de presentar información o de utilizar herramientas virtuales que colaboren en una buena investigación. Me gustaba que este webdoc fuera una puerta más para entrar a ese mundo. Uno abre el libro y ya genera algo que es impactante y movilizador. Este proyecto de webdoc es una parte más, que para la gente curiosa le viene bien. Me parece que las tecnologías analógicas y digitales conviven y es un desafío apasionante hacer que convivan en torno a la creatividad. Que inciten a la creatividad y al “compartir”. Con las nuevas tecnologías e internet, es muy fácil acercarse al otro.

-¿Cómo llegaste a conocer a Alex y cómo fue el proceso de trabajo para el webdoc?

Llego a Alex por una nota que hace Bárbara, mi compañera, para Transeúntes un sitio periodístico que tenemos desde el 2012. Cuando leí el libro y escuché la entrevista quedé enganchadisimo con su historia y la de su tío abuelo János. De repente era mi trabajo de tesis para la maestría y en septiembre de 2018 viajamos a la casa de Alex. Cuando estábamos en su taller, nos mostró su cuaderno, apuntes, fotos que recorrieron todo un camino hasta llegar a Córdoba, el cassette con la voz de János. Me parecía hermoso como parte de los tesoros que tiene un investigador.

Pobre... ¡la explotamos! Trabajamos super intensamente esos tres días, ella hizo todo para poder estar con nosotros los tres días a full, la entrevistamos largo, grabamos imágenes en el taller, ella armó y desarmó la valija, dejamos una en una escuela. Traje muchísimo material. Trabajamos un mes muy intensamente haciendo las entrevistas, empezando el mapa, recortando cada letrita de revista, escaneándola y formando cada palabrita. Queríamos que tuviera estética de sticker, que fuera algo que llegue con naturalidad a las herramientas que usan los chicos y docentes.



Me voló la cabeza ver su forma de trabajo. Con ella fuimos al río y se ponía a levantar basura mientras la estábamos filmando. Tiene un compromiso que uno, leyendo un libro y viendo alguna entrevista, se lo puede imaginar pero mi intención era mostrar un poco más. Que el que quiera conocer cómo hizo semejante investigación vea que se viajó por todos lados, que siente de una manera especial y eso provoca que tome decisiones y esas decisiones se conviertan en arte y ese arte se difunda por las escuelas.

El orgullo, el entusiasmo y la alegría se filtran por la voz de Álvaro quien está realizando “La memoria en la savia”, un documental sobre Alex, sus libros y sus viajes, que está actualmente en producción, tuvo su primera etapa de rodaje en San Antonio de Arredondo y tendrá este año una segunda etapa en Buenos Aires y La Plata. “Su labor como encuadernadora y como viajera atraviesan toda la historia de Alex y János”, explica Álvaro, “probablemente en mi documental la narrativa vaya más por ese lado, las escuelas serían un epílogo. En cambio en el webdoc son un poco el punto de partida. Esperamos que la gente lo pueda apreciar de esa manera como una partecita más de este universo gigante que es el que Alex crea”.



Cómo colaborar para que las valijas viajen

Las valijas viajan gratis para quienes las reciben gracias al acompañamiento de los auspiciantes. Auspiciar un libro sale 300 pesos. Este año, que es el octavo año de viajes, ya están confirmados 49 viajes, 9 valijas y 11 provincias. Dice Alex: “Si tenés una valija chica (tamaño equipaje de mano), con ruedas, la recibiremos con mucha emoción”. La campaña termina el 24 de marzo. Compartir y difundir el proyecto le permite continuar y crecer.

