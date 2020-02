Passerini: "Los pedidos de la oposición van cambiando cada semana"

En el marco de la sesión preparatoria antes de que comience el periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el viceintendente Daniel Passerini le contestó a la oposición frente al pedido de audiencia con Martín Llaryora.

"La ciudad está en una situación que no hace falta que me extienda en palabras. No venimos acá como comentaristas y al intendente se lo ve caminando las calles", afirmó el ex legislador.

En tanto, ante la pregunta de La Nueva Mañana respecto al pedido formal que elevaron los ediles, Passerini remarcó: "El pedido de la oposición va cambiando cada semana. La agenda la fija el intendente y el Gobierno que fue elegido por la Ciudad que hace pocas semanas está gobernando".

Llaryora hablará en la Apertura de Sesiones

Este domingo desde las 19, el Concejo Deliberante llevará a cabo la Apertura de Sesiones en el colegio San Antonio de Padua de barrio San Vicente, en el año en que "la República" cumple su 150 aniversario. Según anticipó el viceintendente, se están organizando con los vecinos distintas actividades para conmemorar durante todo este año a uno de los barrios más importantes de Córdoba. "Los vecinos pidieron que los eventos más importantes de la Municipalidad se celebren en ese territorio", agregó Passerini.

"Es una oportunidad importante para que el intendente presente los lineamientos de la gestión 2020. Por ser el primero de sus discursos, hará un diagnóstico de situación de cómo está el Municipio. Siempre que un intendente abre el periodo de sesiones, da anuncios importantes", destacó.

