La discusión municipal se trasladó al pleno de la Legislatura de Córdoba

En una sesión marcadas por los cruces entre los referentes del oficialismo y los integrantes de las bancadas opositoras, la Legislatura cordobesa aprobó en la tarde del miércoles 27 de febrero el convenio suscripto entre la Provincia, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para la promoción, desarrollo y ejecución de planes de normalización de alumbrado público en la ciudad Capital.

El tratado, que ya se está ejecutando tras ser firmado en diciembre, prevé como primer paso la instalación de 15.000 luminarias LED en la ciudad de Córdoba a cargo de la empresa de energía, que recibirá como pago a largo plazo la totalidad de la tasa municipal de alumbrado público que se aplica sobre la boleta mensual de los usuarios.

Luego de que el legislador Dardo Iturria presentase el proyecto como Presidente de la Comisión de Energía de la Unicameral, las primeras críticas al proyecto oficial llegaron desde la bancada del radicalismo. El vocero fue el ex Secretario de Modernización de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Cossar.

Para el legislador, vice intendente durante los primeros cuatro años de la gestión Mestre, el convenio es “abusivo, oscuro e innecesario”. Según Cossar, el convenio resulta un nuevo "avallasamiento" a la administración cordobesa a partir de una “agencializacion de la ciudad, que representa una afrenta al autogobierno”. Así, en sus palabras, “se busca a delegar la gestión del alumbrado a la Epec, paradigma de la mala administración y la mala gestión”.

El bloque de la UCR se opuso a la firma del abusivo, oscuro e innecesario y carente de todo tipo de información, con respecto a plazos montos del convenio entre el Gobierno provincial, la EPEC y la Municipalidad de Córdoba. (Hilo) pic.twitter.com/VAEx9ZlfdY — Legisladores UCR CBA (@legisucrcba) February 26, 2020

Desde el bloque Córdoba Cambia, Orlando Arduh también cargo contra el proyecto oficial al advertir que no la información brindada para aprobarlo era insuficiente y que no quedaban claras las razones por las que el poder legislativo debía terminar votando por un proyecto que ya está en marcha.

Tras las críticas de todo el arco opositor que se concentraron alrededor de la trasparencia, la pertinencia, la situación de la Epec, las denuncias respecto a la “predilección” del Gobierno provincial para ayudar al municipio capitalino, las denuncias de un “doble discurso” en materia de sustentabilidad y la creación de un nueva carga impositiva para solventar la obra, Hacemos por Córdoba puso el ojo en la intervención de Cossar, quién hasta hace apenas tres meses era uno de los hombres más importantes del Palacio 6 de julio.

El primero es tomar la palabra fue el representante del departamento Capital, Leonardo Limia. “Lo que importa es el beneficio de la ciudad. Hay que dejar de buscar argumentos rebuscados y comenzar a trabajar en serio. Tenemos que empezar a trabajar para darle luz a esta Córdoba que está apagada”, dijo el legislador que también acusó al radicalismo de gastar plata en publicidad en la que se miente en materia de las obras realizadas, puntualmente en torno a las luminarias. El apartado del gasto publicitario merecería un capítulo aparte a partir de un contrapunto que fue respondido por Cossar, pero no será este recuento de acontecimientos el lugar para ahondar en ese aspecto.

Con papeles sobre la banca y un repaso que trajo al recinto la discusión sobre la deuda municipal, Nadia Fernández se despachó contra la gestión Mestre, a la cual supo combatir desde su lugar como opositora en el Concejo Deliberante. “Hace falta mayor cultura política y cívica para entender que no hay que oponerse por oponerse en cuestiones que tienen que ver con los derechos de la gente”, dijo a legisladora a La Nueva Mañana a la salida del recinto y puso el ojo en todas las posturas que habían formado parte del discurso opositor en la tarde del miércoles. “Lamento que los otros bloque se hayan opuesto a que la gente tenga leds, porque eso es lo que al fin y al cabo hicieron”, aseguró.

Lo que a Fernández no le sorprendió fue lo que definió como “una actitud tozuda de la UCR, que vienen de chocar absolutamente todo: la provincia hace 20 años, el país hace 4 y la Municipalidad en los últimos 8”.

Vale recordar que en sus tiempos como edil peronista, la actual legisladora había denunciado a la gestión Mestre por sobreprecios en los contratos relacionados con la iluminación led en la capital. Aquello sólo quedó en una respuesta “técnica” por parte de los entonces funcionarios municipales, “pero lo que queda es la realidad, la ciudad está empapelada con afiches que dicen que pusieron 33 mil leds cuando en realidad pusieron apenas 18. Se gastaron más plata en los carteles que en las luces”, aseguró Fernández.

Nadia Fernández cargo duramente contra los últimos años del radicalismo al mando de la capital provincial. "Chocaron todo y nos vienen a dar lecciones de administración", afirmó. - Foto: Prensa Legislatura de Córdoba



El radicalismo y su apoyo “al campo”

En el único proyecto presentado sobre tablas en la jornada del miércoles, la Unión Cívica Radical intentó que el pleno legisaltivo manifestara su “honda preocupación frente a la posibilidad que el Gobierno Nacional disponga un incremento de hasta tres puntos sobre las retenciones que se perciben sobre los derechos de exportación de la soja y sus derivados, atento las consecuencias gravosas que se generarían sobre la actividad de vastos sectores productivos de nuestra Provincia”.

La bancada de la mayoría no dio lugar al tratamiento y, en el pedido de reconsideración, la última chicana de la jornada corrió por parte de Dante Rossi. Al momento de usar la palabra el radical advirtió que el peronismo de Córdoba no quiere “pelearse” con el Gobierno nacional “porque necesita los fondos para la Caja de Jubilaciones” y pidió que “las internas del oficialismo” no terminen por perjudicar a la economía de los productores cordobeses.





Sobre el final de la sesión, Dante Rossi advirtió sobre "la interna" del peronismo ante la sonrisa de los integrantes de la bancada mayoritaria. - Foto: Prensa Legislatura de Córdoba.